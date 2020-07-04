За два дня с симптомами отравления токсическим этанолом в Аркалыке Костанайской области в реанимацию госпитализировали 13 человек. Спасти жизни 11 из них врачам не удалось.
«В этот же период в поселке Жана-Кийма Жаксынского района Акмолинской области скончались четыре человека», — говорится в сообщении.
Как выяснили полицейские, все пострадавшие употребляли алкоголь, разлитый в пятилитровые пластиковые бутылки.
Сотрудник полиции в Акмолинской области накрыли подпольный цех, в котором наладили производство суррогата. Трех работников цеха задержали, изъяв у них остатки продукции.
Тем не менее подозреваемые уже успели распродать часть фальсификата, в связи с чем руководство МВД Казахстана попросило граждан республики не покупать алкоголь сомнительного качества.