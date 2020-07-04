Массовое отравление алкогольным фальсификатом произошло в двух районах Казахстана. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики

За два дня с симптомами отравления токсическим этанолом в Аркалыке Костанайской области в реанимацию госпитализировали 13 человек. Спасти жизни 11 из них врачам не удалось.

«В этот же период в поселке Жана-Кийма Жаксынского района Акмолинской области скончались четыре человека», — говорится в сообщении.

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Сотрудник полиции в Акмолинской области накрыли подпольный цех, в котором наладили производство суррогата. Трех работников цеха задержали, изъяв у них остатки продукции.

Тем не менее подозреваемые уже успели распродать часть фальсификата, в связи с чем руководство МВД Казахстана попросило граждан республики не покупать алкоголь сомнительного качества.