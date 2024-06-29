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Зеленский лично принял вернувшегося на Украину осужденного в РФ за диверсию в Крыму

Зеленский лично принял вернувшегося на Украину осужденного в РФ за диверсию в Крыму - 29.06.2024 Украина.ру

Зеленский лично принял вернувшегося на Украину осужденного в РФ за диверсию в Крыму

С улыбкой, горячо приветствуя, Владимир Зеленский принял у себя заместителя председателя меджлиса крымско-татарского народа* (запрещенная в России экстремистская организация) Наримана Джелялова, который 29 июня вернулся на Украину, несмотря на вынесенный 2022 году приговор за организацию теракта в Крыму

2024-06-29T17:27

2024-06-29T17:27

2024-06-29T17:36

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В телеграм-канале Зеленского опубликован ролик встречи, где оба ностальгируют по тому времени, когда виделись в последний раз. Несмотря на то, что Джелялов вернулся из российской тюрьмы, он заявил, что с ним все хорошо. В 2022 году Джелялов был приговорен в России к 17 годам лишения, его признали виновным в организации диверсии – подрыва газопровода в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, который произошел в конце лета 2021 года. Читайте также как террориста Басаева превратили в кумира радикалов читайте в интервью политолога, секретарь-координатора Кавказского геополитического клуба Яны Амелиной на Украина.ру. *Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ukraina.ru/20240412/1054453395.html

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новости, владимир зеленский, россия, крым, украина, диверсия в крыму, сво, обмен