https://ukraina.ru/20240629/1055952464.html

Выборы в Иране: определились кандидаты второго тура

Выборы в Иране: определились кандидаты второго тура - 29.06.2024 Украина.ру

Выборы в Иране: определились кандидаты второго тура

Состоялся первый тур президентских выборов в Исламской Республике Иран. Они были объявлены после 19 мая, когда трагически погиб президент Эбрахим Раиси, разбившийся в горах в результате крушения вертолета.

2024-06-29T14:42

2024-06-29T14:42

2024-06-29T14:42

эксклюзив

выборы

иран

запад

тегеран

эбрахим (ибрахим) раиси

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg

В бюллетенях для голосования после отсева многочисленных кандидатов остались четыре фигуры.Это спикер иранского парламента – Исламского консультативного совета – Мохаммад Багер Галибаф, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, бывший глава министерства внутренних дел и министерства юстиции Мустафа Пурмохаммади, а также бывший министр здравоохранения и медицинского образования Ирана, депутат Масуд Пезешкиан, который многие годы представляет в парламенте Тебриз – административный центр провинции Восточный Азербайджан.Еще два кандидата, которых допустил к выборам Совет стражей революции – иранский конституционный суд – мэр столичного Тегерана Алиреза Закани и глава фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашими накануне сами снялись с участия в выборах.Эти политики, которые считаются приверженцами консервативных позиций, заявили, что хотят повысить шансы других консерваторов, к которым относят Галибафа, Джалили и Пурмохаммади. В то время, как Масуда Пезешкиана принято считать сторонником более умеренных реформаторских взглядов.На фоне конкуренции трех консервативных кандидатов Масуд Пезешкиан неожиданно для многих сумел получить в первом туре больше всего голосов.После подсчета свыше 24 миллионов бюллетеней сообщается, что за него проголосовали около 10,4 миллионов иранцев. А на втором месте оказался Саид Джалили, которого поддержали 9,4 миллиона избирателей.Министерство внутренних дел Исламской Республики уже объявило, что второй тур президентских выборов в Иране пройдет 5 июля, поскольку ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов.Его исход представляется сейчас непредсказуемым. По мнению одних экспертов, голоса консервативных сторонников Галибафа и Пурмохаммади должны суммироваться и отойти к Саиду Джалили, обеспечив ему победу – поскольку консерваторы имеют в целом 52,4 процентов электоральной поддержки, против 42,45 процентов у реформистов.Однако, другие считают, что определенный электоральный резерв имеется и у Пезешкиана, который будет стараться привлечь в избирательные участки тех, кто не ходил на них 28 июня.В случае победы Саида Джалили его линия по основным внешнеполитическим вопросам может быть даже более жесткой, чем у покойного Эбрахима Раиси. Ведь Джалили является доверенным лицом рахбара – верховного лидера Ирана, великого аятоллы Али Хаменеи, возглавляющего Иран с 1989 года, который осуществляет функции реального руководителя государства.Соперник Джалили – Масуд Пезешкиан – относится к так называемым умеренным реформистам. Сообщается, что его кандидатуру поддержали два бывших президента Ирана – Мохаммад Хатами, в правительстве которого он отвечал за здравоохранение, а также Хасан Рухани.Курс этих президентов тоже иногда называют реформаторским, однако за многие годы их правления в Исламской Республике не произошло никаких существенных идеологических и политических изменений.На это есть несколько причин. Как уже было сказано, основные властные полномочия находятся в руках верховного лидера Хаменеи, а президент Ирана в основном исполняет представительские функции – прежде всего, на мировой арене. Хотя всем ясно, что это направление имеет сегодня очень большое значение.Более того, окончательное утверждение итоговых результатов президентских выборов тоже входят в прерогативы рахбара. О чем сейчас не следует забывать.Кроме того, иранские "реформаторы" являются для Запада слишком консервативными и религиозными политиками, которые прошли школу Иранской революции, ирано-иракской войны и длительного противостояния с Израилем. Поэтому президенты "реформаторского" толка никогда не посягали на устои Исламской Республики, как правило, ограничиваясь особым мнением по разным вопросам.Во времена Рухани иранские дипломаты проводили с американцами переговоры о возможности смягчения или снятия западных санкций, в обмен на международный контроль над ядерной программой Ирана. Но, как известно, по факту эти соглашения так ни к чему и не привели – их сорвала американская сторона.Тем более, что практическая реализация таких договоренностей в любом случае зависит не от решения президента, а от позиции верховного аятоллы Хаменеи и влиятельных представителей иранских силовых ведомств.Масуд Пезешкиан пока что выглядит политиком подобного типа. Уже сейчас, во время предвыборной компании, он говорит о необходимости новой "ядерной сделки", в духе эпохи Рухани. Хотя сегодня против этого выступает немало американских политиков – включая Дональда Трампа.Пезешкиан родился на территории Иранского Курдистана, в семье иранского азербайджанца и иранской курдки. Российские комментаторы придают этому чрезмерно большое значение, однако в реалиях Ирана здесь нет ничего необычного.Национальное происхождение никогда не являлось слишком важным в Исламской Республике, где определяющим фактором является государственная религия – ислам шиитского толка, а в органах власти работают и персы, и азербайджанцы, и курды. Именно поэтому Совет стражей революции допустил к выборам Пезешкиана, который является не только практикующим кардиохирургом, но и преподавателем Корана. А также участвовал в конфликте с Ираком в качестве полевого военврача.Тем не менее, выборы 5 июля несут за собой определенную интригу. Нельзя исключать, что Запад может попытаться использовать противостояние консервативной и реформистской фракций чтобы каким-то образом дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике. Тем более, что в США накоплен огромный опыт организации провокаций во время выборов в других государствах.Хотя иранские власти наверняка готовятся к подобным сценариям.

https://ukraina.ru/20240611/1055607440.html

иран

запад

тегеран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Сердюков

эксклюзив, выборы, иран, запад, тегеран , эбрахим (ибрахим) раиси, дональд трамп