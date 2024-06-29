Бастрыкин объяснил свой нелестный комментарий о Госдуме, высказавшись о запрете в РФ никаба
14:20 29.06.2024 (обновлено: 14:29 29.06.2024)
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВстреча главы следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александра Бастрыкина с жителями станицы Кущевской
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лишь процитировал комментарий пользователей сети, назвав Государственную думу госдурой, написанный под постом о запрете никаба. В рамках ХIV Международного молодежного юридического форума он высказался за запрет ношения такого головного убора
Из зала Бастрыкину задали вопрос, существует ли в России перспектива отмены никаба, поскольку благодаря полному закрытию лица легко могут действовать террористы. В ответ глава Следкома заявил, что этим вопросом должна заняться как раз Госдума.
"Задача Госдумы – принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь это разрешено. Почему я не знаю, но я с вами согласен – надо срочно все это запретить", – сказал Бастрыкин.
Накануне председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин, комментируя проблемы в миграционной политике страны и в ходе общения с депутатом Госдумы, поинтересовался, когда наконец в ведомстве будет принят новый закон, соответствующий текущей ситуации и напряженности, сложившейся в обществе.
Прежде член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявлял, что женский головной убор, закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз – никаб – не имеет никакого отношения к религии и культуре народов Северного Кавказа, Поволжья, всей России, поэтому его следует запретить.
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