О боеготовности НАТО, жёстком ответе России за Севастополь и дебатах в США - Веселовский - 29.06.2024 Украина.ру
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О боеготовности НАТО, жёстком ответе России за Севастополь и дебатах в США - Веселовский
О боеготовности НАТО, жёстком ответе России за Севастополь и дебатах в США - Веселовский - 29.06.2024 Украина.ру
О боеготовности НАТО, жёстком ответе России за Севастополь и дебатах в США - Веселовский
Политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Севастополе после атаки... Украина.ру, 29.06.2024
2024-06-29T13:58
2024-06-29T13:58
видео
сергей веселовский
нато
джо байден
дональд трамп
сша
россия
севастополь
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Политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Севастополе после атаки американскими ракетами, а также прошедшие дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена: 00:25 - Атака ракетами по пляжу в Севастополе; 03:33 - Об изменении ядерной доктрины России; 05:43 - Дебаты Трампа и Байдена в США; 09:49 - Французские выборы и риски для НАТО; 12:20 - Готов ли НАТО воевать? 17:20 - Ждать ли турбулентности на фронте к осени? * в ходе интервью упоминается Кирилл Буданов - внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом
сша
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севастополь
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видео, сергей веселовский, нато, джо байден, дональд трамп, сша, россия, севастополь, видео
Видео, Сергей Веселовский, НАТО, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Россия, Севастополь

О боеготовности НАТО, жёстком ответе России за Севастополь и дебатах в США - Веселовский

13:58 29.06.2024
 
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Политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Севастополе после атаки американскими ракетами, а также прошедшие дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена:
00:25 - Атака ракетами по пляжу в Севастополе;
03:33 - Об изменении ядерной доктрины России;
05:43 - Дебаты Трампа и Байдена в США;
09:49 - Французские выборы и риски для НАТО;
12:20 - Готов ли НАТО воевать?
17:20 - Ждать ли турбулентности на фронте к осени?
* в ходе интервью упоминается Кирилл Буданов - внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом
 
ВидеоСергей ВеселовскийНАТОДжо БайденДональд ТрампСШАРоссияСевастополь
 
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