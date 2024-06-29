https://ukraina.ru/20240629/1055952151.html
О боеготовности НАТО, жёстком ответе России за Севастополь и дебатах в США - Веселовский
О боеготовности НАТО, жёстком ответе России за Севастополь и дебатах в США - Веселовский - 29.06.2024 Украина.ру
О боеготовности НАТО, жёстком ответе России за Севастополь и дебатах в США - Веселовский
Политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Севастополе после атаки... Украина.ру, 29.06.2024
2024-06-29T13:58
2024-06-29T13:58
2024-06-29T13:58
видео
сергей веселовский
нато
джо байден
дональд трамп
сша
россия
севастополь
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Политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Севастополе после атаки американскими ракетами, а также прошедшие дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена: 00:25 - Атака ракетами по пляжу в Севастополе; 03:33 - Об изменении ядерной доктрины России; 05:43 - Дебаты Трампа и Байдена в США; 09:49 - Французские выборы и риски для НАТО; 12:20 - Готов ли НАТО воевать? 17:20 - Ждать ли турбулентности на фронте к осени? * в ходе интервью упоминается Кирилл Буданов - внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом
сша
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сергей веселовский, нато, джо байден, дональд трамп, сша, россия, севастополь, видео
Видео, Сергей Веселовский, НАТО, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Россия, Севастополь
О боеготовности НАТО, жёстком ответе России за Севастополь и дебатах в США - Веселовский
Политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Севастополе после атаки американскими ракетами, а также прошедшие дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена:
00:25 - Атака ракетами по пляжу в Севастополе;
03:33 - Об изменении ядерной доктрины России;
05:43 - Дебаты Трампа и Байдена в США;
09:49 - Французские выборы и риски для НАТО;
12:20 - Готов ли НАТО воевать?
17:20 - Ждать ли турбулентности на фронте к осени?
* в ходе интервью упоминается Кирилл Буданов - внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом