https://ukraina.ru/20240629/1055952151.html

О боеготовности НАТО, жёстком ответе России за Севастополь и дебатах в США - Веселовский

О боеготовности НАТО, жёстком ответе России за Севастополь и дебатах в США - Веселовский - 29.06.2024 Украина.ру

О боеготовности НАТО, жёстком ответе России за Севастополь и дебатах в США - Веселовский

Политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Севастополе после атаки... Украина.ру, 29.06.2024

2024-06-29T13:58

2024-06-29T13:58

2024-06-29T13:58

видео

сергей веселовский

нато

джо байден

дональд трамп

сша

россия

севастополь

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Политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Севастополе после атаки американскими ракетами, а также прошедшие дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена: 00:25 - Атака ракетами по пляжу в Севастополе; 03:33 - Об изменении ядерной доктрины России; 05:43 - Дебаты Трампа и Байдена в США; 09:49 - Французские выборы и риски для НАТО; 12:20 - Готов ли НАТО воевать? 17:20 - Ждать ли турбулентности на фронте к осени? * в ходе интервью упоминается Кирилл Буданов - внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом

сша

россия

севастополь

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2024

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видео, сергей веселовский, нато, джо байден, дональд трамп, сша, россия, севастополь, видео