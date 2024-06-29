Экс-командира обороны ВСУ Харьковского направления проверит ГБР на предмет сотрудничества с РФ
13:27 29.06.2024 (обновлено: 13:34 29.06.2024)
По фактам превышения служебных полномочий и некомпетентного командования украинскими войсками Государственное бюро расследований (ГБР) проверит командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля, ответственного за оборону ВСУ Харьковского направления. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах
ГБР начало свое расследование после того, как на Содоля пожаловался начальник штаба бригады "Азов"* Богдан Кротевич, который обвинил генерала в прорыве ВС РФ обороны ВСУ весной этого года.
"Дальше уже работа адвокатов, благодарен всем кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся", – заявил он после того, как получил ответ от правоохранителей.
Кротевич обвиняет украинского генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании вооруженными силами, что привело к потерям большой части территории Украины и просит проверить командующего на факт сотрудничества Россией, пишет СМИ.
Владимир Зеленский отстранил Содоля от должности 24 июня, передав контроль за обороной Харьковщины бригадному генералу Андрею Гнатову.
Ранее на Украине сообщили, как командование ВСУ наживается на строительстве укреплений.
*Запрещённая в РФ организация.
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