Экс-командира обороны ВСУ Харьковского направления проверит ГБР на предмет сотрудничества с РФ - 29.06.2024 Украина.ру
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Экс-командира обороны ВСУ Харьковского направления проверит ГБР на предмет сотрудничества с РФ
Экс-командира обороны ВСУ Харьковского направления проверит ГБР на предмет сотрудничества с РФ - 29.06.2024 Украина.ру
Экс-командира обороны ВСУ Харьковского направления проверит ГБР на предмет сотрудничества с РФ
По фактам превышения служебных полномочий и некомпетентного командования украинскими войсками Государственное бюро расследований (ГБР) проверит командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля, ответственного за оборону ВСУ Харьковского направления. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах
2024-06-29T13:27
2024-06-29T13:34
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
гбр
"азов"
наступление
вс рф
всу
оборона
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ГБР начало свое расследование после того, как на Содоля пожаловался начальник штаба бригады "Азов"* Богдан Кротевич, который обвинил генерала в прорыве ВС РФ обороны ВСУ весной этого года."Дальше уже работа адвокатов, благодарен всем кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся", – заявил он после того, как получил ответ от правоохранителей. Кротевич обвиняет украинского генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании вооруженными силами, что привело к потерям большой части территории Украины и просит проверить командующего на факт сотрудничества Россией, пишет СМИ. Владимир Зеленский отстранил Содоля от должности 24 июня, передав контроль за обороной Харьковщины бригадному генералу Андрею Гнатову. Ранее на Украине сообщили, как командование ВСУ наживается на строительстве укреплений.Почему командование украинской армией деградировало и что этому способствовало читайте в интервью бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова.*Запрещённая в РФ организация.
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, гбр, "азов", наступление, вс рф, всу, оборона
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ГБР, "Азов", наступление, ВС РФ, ВСУ, оборона

Экс-командира обороны ВСУ Харьковского направления проверит ГБР на предмет сотрудничества с РФ

13:27 29.06.2024 (обновлено: 13:34 29.06.2024)
 
© commons.wikimedia.org / DghoГосударственное бюро расследований
Государственное бюро расследований - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© commons.wikimedia.org / Dgho
Читать в
По фактам превышения служебных полномочий и некомпетентного командования украинскими войсками Государственное бюро расследований (ГБР) проверит командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля, ответственного за оборону ВСУ Харьковского направления. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах
ГБР начало свое расследование после того, как на Содоля пожаловался начальник штаба бригады "Азов"* Богдан Кротевич, который обвинил генерала в прорыве ВС РФ обороны ВСУ весной этого года.

"Дальше уже работа адвокатов, благодарен всем кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся", – заявил он после того, как получил ответ от правоохранителей.

Кротевич обвиняет украинского генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании вооруженными силами, что привело к потерям большой части территории Украины и просит проверить командующего на факт сотрудничества Россией, пишет СМИ.
Владимир Зеленский отстранил Содоля от должности 24 июня, передав контроль за обороной Харьковщины бригадному генералу Андрею Гнатову.
Ранее на Украине сообщили, как командование ВСУ наживается на строительстве укреплений.
Почему командование украинской армией деградировало и что этому способствовало читайте в интервью бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова.
*Запрещённая в РФ организация.
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