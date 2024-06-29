Пара священников УПЦ вернулась в Россию - Москалькова - 29.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240629/1055953581.html
Пара священников УПЦ вернулась в Россию - Москалькова
Пара священников УПЦ вернулась в Россию - Москалькова - 29.06.2024 Украина.ру
Пара священников УПЦ вернулась в Россию - Москалькова
В результате переговоров и благодаря огромной работе российской стороны в РФ возвращены двое священников Украинской православной церкви. Об этом в субботу сообщила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова
2024-06-29T16:16
2024-06-29T16:19
новости
украина
россия
татьяна москалькова
упц
обмен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046287892_0:136:2892:1763_1920x0_80_0_0_bbb8a365e80e2b8dceaed4575f2af4cf.jpg
"Приветствую взаимное возвращение гражданских лиц между Россией и Украиной, которое стало возможным только благодаря огромной работе российской стороны... Также возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Н. Закроец и А. Лунегов", – сказано в опубликованном в ее телеграм-канале сообщении. Она указала, что прежде на этой неделе из Украины в Россию также вернулись митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого во вторник принял патриарх Московский и и всея Руси Кирилл. Москалькова выразила надежду, что в дальнейшем важные гуманитарные шаги будут поддерживаться украинской стороной. Напомним, суд в Виннице признал митрополита Ионафана виновным в оправдание российской СВО, попытке свержения конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Украины и критике церковного раскола. Его приговорили к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Почему прихожане Украинской православной церкви, затаившие обиду на Россию, начали прозревать и как освобождение митрополита Ионафана ускорит окончание бандеровской пасхи читайте в интервью главы национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиоведа, публициста Александра Люльки на Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240404/1054289746.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046287892_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_3207aeed59e3bc39581ba74c31d2a3b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, татьяна москалькова, упц, обмен
Новости, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, УПЦ, обмен

Пара священников УПЦ вернулась в Россию - Москалькова

16:16 29.06.2024 (обновлено: 16:19 29.06.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
В результате переговоров и благодаря огромной работе российской стороны в РФ возвращены двое священников Украинской православной церкви. Об этом в субботу сообщила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова
"Приветствую взаимное возвращение гражданских лиц между Россией и Украиной, которое стало возможным только благодаря огромной работе российской стороны... Также возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Н. Закроец и А. Лунегов", – сказано в опубликованном в ее телеграм-канале сообщении.
Она указала, что прежде на этой неделе из Украины в Россию также вернулись митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого во вторник принял патриарх Московский и и всея Руси Кирилл.
Москалькова выразила надежду, что в дальнейшем важные гуманитарные шаги будут поддерживаться украинской стороной.
Напомним, суд в Виннице признал митрополита Ионафана виновным в оправдание российской СВО, попытке свержения конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Украины и критике церковного раскола. Его приговорили к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества.
Почему прихожане Украинской православной церкви, затаившие обиду на Россию, начали прозревать и как освобождение митрополита Ионафана ускорит окончание бандеровской пасхи читайте в интервью главы национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиоведа, публициста Александра Люльки на Украина.ру.
Божественная литургия по случаю 450-летия явления чудотворной Почаевской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 04:20
Гексоген для православия: генерал-майор ФСБ о том, как бомбы в иконах "вписываются" в борьбу Киева с УПЦЧеловек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение. Поэтому преступники спрятали самодельные взрывные устройства и взрывчатку в церковную утварь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
 
НовостиУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаУПЦобмен
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:27Зеленский лично принял вернувшегося на Украину осужденного в РФ за диверсию в Крыму
17:09Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину
16:48СМИ узнали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить
16:16Пара священников УПЦ вернулась в Россию - Москалькова
16:00Черняховский – генерал, не ставший маршалом
15:43Украина ответила на заявления о тревожной ситуации и активности ВСУ у белорусской границы
15:30Российский офицер "Карат": "Надеюсь освободить родной поселок
15:11На пути к Дзержинску армия России освободила населенный пункт Шумы
14:47У границ Белоруссии зафиксирована необоснованная активность ВСУ
14:42Выборы в Иране: определились кандидаты второго тура
14:20Бастрыкин объяснил свой нелестный комментарий о Госдуме, высказавшись о запрете в РФ никаба
13:58О боеготовности НАТО, жёстком ответе России за Севастополь и дебатах в США - Веселовский
13:53Панические настроения и ожидание нового контрнаступа ВСУ. Что обсуждают украинские военные и эксперты
13:50ВСУ расстреляли мирных жителей, эвакуирующихся из Дзержинска
13:27Экс-командира обороны ВСУ Харьковского направления проверит ГБР на предмет сотрудничества с РФ
13:14Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечта
13:00Конец света, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 июня
12:56Базовый прогноз: украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки
12:47Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии фронта
12:02ВСУ развернули у границы с Белоруссией системы РЭБ
Лента новостейМолния