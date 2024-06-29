Пара священников УПЦ вернулась в Россию - Москалькова
16:16 29.06.2024 (обновлено: 16:19 29.06.2024)
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
В результате переговоров и благодаря огромной работе российской стороны в РФ возвращены двое священников Украинской православной церкви. Об этом в субботу сообщила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова
"Приветствую взаимное возвращение гражданских лиц между Россией и Украиной, которое стало возможным только благодаря огромной работе российской стороны... Также возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Н. Закроец и А. Лунегов", – сказано в опубликованном в ее телеграм-канале сообщении.
Она указала, что прежде на этой неделе из Украины в Россию также вернулись митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого во вторник принял патриарх Московский и и всея Руси Кирилл.
Москалькова выразила надежду, что в дальнейшем важные гуманитарные шаги будут поддерживаться украинской стороной.
Напомним, суд в Виннице признал митрополита Ионафана виновным в оправдание российской СВО, попытке свержения конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Украины и критике церковного раскола. Его приговорили к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества.
Почему прихожане Украинской православной церкви, затаившие обиду на Россию, начали прозревать и как освобождение митрополита Ионафана ускорит окончание бандеровской пасхи читайте в интервью главы национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиоведа, публициста Александра Люльки на Украина.ру.
4 апреля, 04:20Гексоген для православия: генерал-майор ФСБ о том, как бомбы в иконах "вписываются" в борьбу Киева с УПЦЧеловек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение. Поэтому преступники спрятали самодельные взрывные устройства и взрывчатку в церковную утварь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов