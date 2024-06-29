Черняховский – генерал, не ставший маршалом
© открытый источникИван Черняховский
© открытый источник
29 июня 1907 года в селе Оксанино Уманского уезда Киевской губернии (ныне это Уманский район Черкасской области Украины) в многодетной семье железнодорожника родился Иван Данилович Черняховский. Этот человек стал одним из самых молодых сталинских генералов, которого только смерть остановила на пути к маршальским погонам
Кроме Ивана у супругов Черняховских было ещё пятеро детей. Некоторые историки утверждают, что, несмотря на то, что Черняховский по документам был украинцем, у него есть и польские, и даже еврейские корни.
С началом Первой мировой войны отца Ивана Даниловича призвали в армию. На фронте он получил ранение, был контужен и после демобилизации поселился в селе Вербово Подольской губернии. Там он работал кучером и экономом у помещика (по другой версии – работал на железной дороге).
Во время Гражданской войны старшего Черняховского вновь мобилизовали, на этот раз в армию генерала Деникина. Два года спустя младшие Черняховские осиротели – мать и отец умерли от тифа. Чтобы прокормить себя и братьев и сестёр, Иван, вынужденно бросил свою учёбу в железнодорожном училище, стал пасти коров и даже беспризорничать.
В 13 лет Черняховский устроился рабочим на станцию Вапнярка, а в следующем году сдал экстерном все экзамены по курсу неполной средней школы. Потом был комсомол и служба бойцом частей особого назначения (ЧОН), в составе которых Черняховский участвовал в боях с бандами разных батек и атаманов, которые после 1920 года ещё несколько лет оказывали новой власти активное сопротивление.
После окончания службы Черняховский вернулся на железную дорогу, трудился проводником железнодорожных грузов в государственной заготконторе, затем стал станковым бондарем и шофёром цементного завода "Пролетарий" в Новороссийске. Помыкавшись на гражданке, Иван в конце концов решил вернуться в армию.
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В 1924 году Черняховский поступил в Одесскую пехотную школу, а затем был переведён в Киевскую артиллерийскую школу. Судьбоносным для него стал 1928 год – он закончил учёбу, стал членом ВКП(б) и женился. Год спустя у него родилась дочь Неонила, а в 1937 году – сын Олег.
Карьера у Ивана Даниловича сразу пошла вгору: сначала он командовал взводом 17-го артполка, был помощником командира батареи, с 1930 года сам стал командиром учебной батареи, затем поступил в ленинградскую Военно-техническую академию имени Дзержинского, но вскоре автоматически был переведён в только что созданную Военную академию механизации и моторизации РККА, которую с отличием и окончил в 1936 году в звании старшего лейтенанта.
Во время обучения на него написали донос, что якобы он скрыл свое социальное происхождение и является сыном бойца-белогвардейца. Неизвестно, как бы сложилась судьба курсанта, если бы не заступничество сестры Владимира Ленина, Марии Ильиничны Ульяновой, которая тогда была заведующей Объединённым бюро жалоб Наркомата РКИ СССР и Наркомата РКИ РСФСР.
С 1936 года Черняховский служил начальником штаба 2-го танкового батальона 8-й механизированной бригады. В 1937 году, находясь в звании капитана, Иван Данилович стал командиром 1-го танкового батальона, а год спустя, уже в звании майора, он принял командование над 9-м отдельным лёгким танковым полком Белорусского Особого военного округа. С июля 1940 года подполковник Черняховский занимал должность заместителя командира 2-й танковой дивизии Прибалтийского особого военного округа.
Командование дало Ивану Даниловичу следующую характеристику:
"Высококультурный командир. Отлично владеет оперативными расчётами и конкретными знаниями в боевой подготовке танковых частей. Отлично знает все марки боевых машин и отлично их водит. Волевой, требовательный к себе и подчинённым командир. Дисциплинирован. Инициативен, трудолюбив, по знанию и опыту работы достоин выдвижения на должность командира танковой дивизии и присвоения звания полковника во внеочередном порядке".
Иван Данилович был не только талантливым военачальником, но и творческой натурой – играл на гитаре, сочинял песни и стихотворения. Песни и стихи писал как на русском, так и на украинском.
11 марта 1941 года Черновецкий был назначен командиром 28-й танковой дивизии (тд) 12-го механизированного корпуса (мк) в Прибалтике, и на этой должности встретил начало Великой Отечественной.
28-я тд, как и другие танковые подразделения Красной Армии, летом 1941 года понесла большие потери, участвовала в боях у Шауляя и на Западной Двине. С 14 по 24 августа остатки его дивизии (2 КВ-1 и 5 БТ-7) вели бои у Новгорода, сдерживая превосходящие силы противника. Черняховский проявил своё воинское мастерство, его экипажи действовали из засад, не давали противнику захватить город. К 13 сентября в дивизии осталось чуть более 550 чел. и четыре орудия, она превратилась в 28-ю стрелковую.
Иван Данилович был настолько истощен в боях, что похудел почти на 20 кг. и едва держался на ногах. За эти бои Черняховский был награждён своим первым орденом Красного Знамени и повышен в звании до полковника.
В декабре 1941 году Черняховский в 34 года стал командовать 241-й стрелковой дивизией, которая участвовала в наступлении у озера Ильмень и окружении немецких частей у Демянска. За проявленный талант военачальника, Иван Данилович вскоре был награждён вторым орденом Красного Знамени, и был повышен в звании до генерал-майора. Вскоре Черняховский принял командование 18-м танковым корпусом, который сражался в Воронежской оборонительной операции.
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В январе 1943 года молодой генерал принял командование 60-й армией, которая участвовала в Воронежско-Касторненской наступательной операции, в результате которой немецкие войска попали в окружение и были разгромлены, а фронт продвинулся более чем на 300 км. Уже 8 февраля части 60-й армии освободили Курск. За эти бои Черняховский получил не только очередное звание генерал-лейтенанта, но и был награждён третьим орденом Красного Знамени и Орденом Суворова I-й степени.
Полководческие таланты Черняховского вновь проявились во всей красе на Курской дуге. 60-я армия получила задачу нанести отвлекающий удар у Севска. Однако вспомогательный удар оказался успешнее основного: немцы под Севском имели слабую оборону и не располагали резервами. В результате успешного удара, 30 августа части 60-й армии освободили Глухов, и продолжили наступление по территории Украины. К 15 сентября они продвинулись более чем на 200 км, освободив Конотоп, Нежин и ряд других городов. Немецкое командование в спешке перебрасывало в полосу наступления 60-й армии резервы, но она громила их по частям. Уже 22 сентября части 60-й армии с ходу форсировали Днепр и создали плацдарм на его правом берегу, который противник не смог уничтожить. За эти бои молодой генерал был награждён вторым Орденом Суворова I-й степени и золотой звездой Героя Советского Союза.
В ноябре 1943 года армия Черняховского сдерживала яростные танковые контрудары врага у Житомира. Несмотря на приказы вышестоящего командования любой ценой удерживать Житомир, Черняховский 18 ноября приказал своему 1-му гвардейскому кавкорпусу оставить город и выйти из окружения – это позволило ему избежать полного разгрома. Генералу удалось доказать свою правоту, и за успешные бои на Правобережной Украине его удостоили Ордена Богдана Хмельницкого I-й степени, а также повысили в звании до генерал-полковника.
В апреле Ивана Даниловича вызвали в Москву, где Сталин назначил его (в 36 лет) командовать 3-м Белорусским фронтом – Черняховский стал самым молодым из командующих фронтами. Вскоре генерал был награждён Орденом Кутузова I-й степени.
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В июне 1944 года фронт Черняховского принял участие в операции "Багратион", по окружению и разгрому войск немецкой группы армий "Центр". За успешные действия Иван Данилович был повышен в звании до генерала армии и награждён второй Звездой Героя Союза. Далее 3-й Белорусский фронт участвовал в ожесточённых боях на территории Прибалтики, освобождал Вильнюс. Мемель, Каунас.
В боях за Вильнюс 9-13 июля 1944 года Черняховский приказал своим войскам в уличных боях осторожно использовать тяжелую артиллерию и бомбардировщики, чтобы не превратить в руины древний город. Именно части Черняховского в августе 1944 года приняли на себя удар танковой дивизии "Великая Германия", которая имела боеготовыми 10 Pz.IV, 70 "пантер", 27 "тигров" и 19 самоходных орудий. Только 9 августа дивизия потеряла 52 танка, из которых 24 безвозвратно. Но немецкие атаки наткнулись на хорошо организованную советскую противотанковую оборону.
В октябре 1944 года части 3-го Белорусского фронта вышли в Восточную Пруссию, приступили к Гумбиннен-Гольдапской операции. Советским войскам пришлось драться в неблагоприятной местности (реки, озёра, болота, леса). Учитывая угрозу для Кенигсберга, немецкое командование 20 октября бросило в бой против Черняховского части 5-й танковой дивизии и танковой дивизии "Великая Германия", моторизованной бригады "Фюрер" (более 200 танков, включая десятки "пантер", "королевские тигры"). Немцы задействовали мощный "артиллерийский кулак". Особенно трудно пришлось частям 2-го гвардейского танкового корпуса (гв. тк) (210 Т-34-85 и 42 самоходки), которые находились на острие наступления и попали под мощные вражеские контрудары. Черняховский трезво оценив ситуацию, вовремя приказал 2-му гв. тк отступить, что спасло его от разгрома.
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В январе 1945 года 3-й Белорусский фронт начал проведение Восточно-Прусской наступательной операции. Советские войска вышли к Балтийскому морю, отрезав Кёнигсберг сразу с двух сторон. Черняховский регулярно выезжал на передовую, оценивал ситуацию на месте, не боясь попасть под обстрел, и не осторожничая, как его об этом не просили приближённые. 18 февраля 1945 года на окраине города Мельзак Черняховский получил смертельное ранение от осколка разорвавшегося рядом артснаряда. Спасти командующего фронтом не удалось.
В 2013 году президент Украины Виктор Янукович присвоил имя Ивана Черняховского Национальному университету обороны Украины, но после переворота 2014 года это присвоение было ликвидировано. Более того, осенью 2023 года памятник Черняховскому в Киеве осквернили, а в Одессе и вовсе планируют демонтировать. Очевидно, нынешние украинские власти хотят "догнать" поляков, которые в 2015 году демонтировали памятник полководцу, обвинив его в гибели бойцов Армии Крайовой. Тем не менее, память по себе великий полководец оставил настолько яркую, что удалить её никак не получится, как ни старайся.