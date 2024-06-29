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Черняховский – генерал, не ставший маршалом

Черняховский – генерал, не ставший маршалом - 29.06.2024 Украина.ру

Черняховский – генерал, не ставший маршалом

29 июня 1907 года в селе Оксанино Уманского уезда Киевской губернии (ныне это Уманский район Черкасской области Украины) в многодетной семье железнодорожника родился Иван Данилович Черняховский. Этот человек стал одним из самых молодых сталинских генералов, которого только смерть остановила на пути к маршальским погонам

2024-06-29T16:00

2024-06-29T16:00

2024-06-29T16:00

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Кроме Ивана у супругов Черняховских было ещё пятеро детей. Некоторые историки утверждают, что, несмотря на то, что Черняховский по документам был украинцем, у него есть и польские, и даже еврейские корни.С началом Первой мировой войны отца Ивана Даниловича призвали в армию. На фронте он получил ранение, был контужен и после демобилизации поселился в селе Вербово Подольской губернии. Там он работал кучером и экономом у помещика (по другой версии – работал на железной дороге).Во время Гражданской войны старшего Черняховского вновь мобилизовали, на этот раз в армию генерала Деникина. Два года спустя младшие Черняховские осиротели – мать и отец умерли от тифа. Чтобы прокормить себя и братьев и сестёр, Иван, вынужденно бросил свою учёбу в железнодорожном училище, стал пасти коров и даже беспризорничать.В 13 лет Черняховский устроился рабочим на станцию Вапнярка, а в следующем году сдал экстерном все экзамены по курсу неполной средней школы. Потом был комсомол и служба бойцом частей особого назначения (ЧОН), в составе которых Черняховский участвовал в боях с бандами разных батек и атаманов, которые после 1920 года ещё несколько лет оказывали новой власти активное сопротивление.После окончания службы Черняховский вернулся на железную дорогу, трудился проводником железнодорожных грузов в государственной заготконторе, затем стал станковым бондарем и шофёром цементного завода "Пролетарий" в Новороссийске. Помыкавшись на гражданке, Иван в конце концов решил вернуться в армию.В 1924 году Черняховский поступил в Одесскую пехотную школу, а затем был переведён в Киевскую артиллерийскую школу. Судьбоносным для него стал 1928 год – он закончил учёбу, стал членом ВКП(б) и женился. Год спустя у него родилась дочь Неонила, а в 1937 году – сын Олег.Карьера у Ивана Даниловича сразу пошла вгору: сначала он командовал взводом 17-го артполка, был помощником командира батареи, с 1930 года сам стал командиром учебной батареи, затем поступил в ленинградскую Военно-техническую академию имени Дзержинского, но вскоре автоматически был переведён в только что созданную Военную академию механизации и моторизации РККА, которую с отличием и окончил в 1936 году в звании старшего лейтенанта.Во время обучения на него написали донос, что якобы он скрыл свое социальное происхождение и является сыном бойца-белогвардейца. Неизвестно, как бы сложилась судьба курсанта, если бы не заступничество сестры Владимира Ленина, Марии Ильиничны Ульяновой, которая тогда была заведующей Объединённым бюро жалоб Наркомата РКИ СССР и Наркомата РКИ РСФСР.С 1936 года Черняховский служил начальником штаба 2-го танкового батальона 8-й механизированной бригады. В 1937 году, находясь в звании капитана, Иван Данилович стал командиром 1-го танкового батальона, а год спустя, уже в звании майора, он принял командование над 9-м отдельным лёгким танковым полком Белорусского Особого военного округа. С июля 1940 года подполковник Черняховский занимал должность заместителя командира 2-й танковой дивизии Прибалтийского особого военного округа.Командование дало Ивану Даниловичу следующую характеристику:"Высококультурный командир. Отлично владеет оперативными расчётами и конкретными знаниями в боевой подготовке танковых частей. Отлично знает все марки боевых машин и отлично их водит. Волевой, требовательный к себе и подчинённым командир. Дисциплинирован. Инициативен, трудолюбив, по знанию и опыту работы достоин выдвижения на должность командира танковой дивизии и присвоения звания полковника во внеочередном порядке".Иван Данилович был не только талантливым военачальником, но и творческой натурой – играл на гитаре, сочинял песни и стихотворения. Песни и стихи писал как на русском, так и на украинском.11 марта 1941 года Черновецкий был назначен командиром 28-й танковой дивизии (тд) 12-го механизированного корпуса (мк) в Прибалтике, и на этой должности встретил начало Великой Отечественной.28-я тд, как и другие танковые подразделения Красной Армии, летом 1941 года понесла большие потери, участвовала в боях у Шауляя и на Западной Двине. С 14 по 24 августа остатки его дивизии (2 КВ-1 и 5 БТ-7) вели бои у Новгорода, сдерживая превосходящие силы противника. Черняховский проявил своё воинское мастерство, его экипажи действовали из засад, не давали противнику захватить город. К 13 сентября в дивизии осталось чуть более 550 чел. и четыре орудия, она превратилась в 28-ю стрелковую.Иван Данилович был настолько истощен в боях, что похудел почти на 20 кг. и едва держался на ногах. За эти бои Черняховский был награждён своим первым орденом Красного Знамени и повышен в звании до полковника.В декабре 1941 году Черняховский в 34 года стал командовать 241-й стрелковой дивизией, которая участвовала в наступлении у озера Ильмень и окружении немецких частей у Демянска. За проявленный талант военачальника, Иван Данилович вскоре был награждён вторым орденом Красного Знамени, и был повышен в звании до генерал-майора. Вскоре Черняховский принял командование 18-м танковым корпусом, который сражался в Воронежской оборонительной операции.В январе 1943 года молодой генерал принял командование 60-й армией, которая участвовала в Воронежско-Касторненской наступательной операции, в результате которой немецкие войска попали в окружение и были разгромлены, а фронт продвинулся более чем на 300 км. Уже 8 февраля части 60-й армии освободили Курск. За эти бои Черняховский получил не только очередное звание генерал-лейтенанта, но и был награждён третьим орденом Красного Знамени и Орденом Суворова I-й степени.Полководческие таланты Черняховского вновь проявились во всей красе на Курской дуге. 60-я армия получила задачу нанести отвлекающий удар у Севска. Однако вспомогательный удар оказался успешнее основного: немцы под Севском имели слабую оборону и не располагали резервами. В результате успешного удара, 30 августа части 60-й армии освободили Глухов, и продолжили наступление по территории Украины. К 15 сентября они продвинулись более чем на 200 км, освободив Конотоп, Нежин и ряд других городов. Немецкое командование в спешке перебрасывало в полосу наступления 60-й армии резервы, но она громила их по частям. Уже 22 сентября части 60-й армии с ходу форсировали Днепр и создали плацдарм на его правом берегу, который противник не смог уничтожить. За эти бои молодой генерал был награждён вторым Орденом Суворова I-й степени и золотой звездой Героя Советского Союза.В ноябре 1943 года армия Черняховского сдерживала яростные танковые контрудары врага у Житомира. Несмотря на приказы вышестоящего командования любой ценой удерживать Житомир, Черняховский 18 ноября приказал своему 1-му гвардейскому кавкорпусу оставить город и выйти из окружения – это позволило ему избежать полного разгрома. Генералу удалось доказать свою правоту, и за успешные бои на Правобережной Украине его удостоили Ордена Богдана Хмельницкого I-й степени, а также повысили в звании до генерал-полковника.В апреле Ивана Даниловича вызвали в Москву, где Сталин назначил его (в 36 лет) командовать 3-м Белорусским фронтом – Черняховский стал самым молодым из командующих фронтами. Вскоре генерал был награждён Орденом Кутузова I-й степени.В июне 1944 года фронт Черняховского принял участие в операции "Багратион", по окружению и разгрому войск немецкой группы армий "Центр". За успешные действия Иван Данилович был повышен в звании до генерала армии и награждён второй Звездой Героя Союза. Далее 3-й Белорусский фронт участвовал в ожесточённых боях на территории Прибалтики, освобождал Вильнюс. Мемель, Каунас.В боях за Вильнюс 9-13 июля 1944 года Черняховский приказал своим войскам в уличных боях осторожно использовать тяжелую артиллерию и бомбардировщики, чтобы не превратить в руины древний город. Именно части Черняховского в августе 1944 года приняли на себя удар танковой дивизии "Великая Германия", которая имела боеготовыми 10 Pz.IV, 70 "пантер", 27 "тигров" и 19 самоходных орудий. Только 9 августа дивизия потеряла 52 танка, из которых 24 безвозвратно. Но немецкие атаки наткнулись на хорошо организованную советскую противотанковую оборону.В октябре 1944 года части 3-го Белорусского фронта вышли в Восточную Пруссию, приступили к Гумбиннен-Гольдапской операции. Советским войскам пришлось драться в неблагоприятной местности (реки, озёра, болота, леса). Учитывая угрозу для Кенигсберга, немецкое командование 20 октября бросило в бой против Черняховского части 5-й танковой дивизии и танковой дивизии "Великая Германия", моторизованной бригады "Фюрер" (более 200 танков, включая десятки "пантер", "королевские тигры"). Немцы задействовали мощный "артиллерийский кулак". Особенно трудно пришлось частям 2-го гвардейского танкового корпуса (гв. тк) (210 Т-34-85 и 42 самоходки), которые находились на острие наступления и попали под мощные вражеские контрудары. Черняховский трезво оценив ситуацию, вовремя приказал 2-му гв. тк отступить, что спасло его от разгрома.В январе 1945 года 3-й Белорусский фронт начал проведение Восточно-Прусской наступательной операции. Советские войска вышли к Балтийскому морю, отрезав Кёнигсберг сразу с двух сторон. Черняховский регулярно выезжал на передовую, оценивал ситуацию на месте, не боясь попасть под обстрел, и не осторожничая, как его об этом не просили приближённые. 18 февраля 1945 года на окраине города Мельзак Черняховский получил смертельное ранение от осколка разорвавшегося рядом артснаряда. Спасти командующего фронтом не удалось.В 2013 году президент Украины Виктор Янукович присвоил имя Ивана Черняховского Национальному университету обороны Украины, но после переворота 2014 года это присвоение было ликвидировано. Более того, осенью 2023 года памятник Черняховскому в Киеве осквернили, а в Одессе и вовсе планируют демонтировать. Очевидно, нынешние украинские власти хотят "догнать" поляков, которые в 2015 году демонтировали памятник полководцу, обвинив его в гибели бойцов Армии Крайовой. Тем не менее, память по себе великий полководец оставил настолько яркую, что удалить её никак не получится, как ни старайся.

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Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, украина, прибалтика, ркка, красная армия, великая отечественная война