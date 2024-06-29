https://ukraina.ru/20240629/1055951128.html

Конец света, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 июня

Конец света, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 июня - 29.06.2024 Украина.ру

Конец света, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 июня

Украинцев предупредили о том, что зимой из-за дефицита в энергосистемы страны света может не быть по 12 часов в сутки. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-29T13:00

2024-06-29T13:00

2024-06-29T13:00

хроники

эксклюзив

украина

россия

вооруженные силы украины

дтэк

укрэнерго

вячеслав гладков

михаил развожаев

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Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко в интервью изданию "Дело" заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки."Зимой потребление в стране самое большое. Мой базовый прогноз - в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если запитают критическую инфраструктуру и уже потом будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть, базовый прогноз — 12 часов без света", - отметил Коваленко.По его словам, ситуация может быть хуже, если не удастся восстановить разрушенные мощности и договориться об импорте электроэнергии.Ранее, в понедельник, 24 июня, Коваленко заявлял, что украинской энергосистеме критически не хватает внутренней генерации, импорт электроэнергии не решает проблему. Тогда же он заявлял, что свет могут давать максимум шесть часов в сутки.До этого, весной — 18 апреля - глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит.В его компании заявляли, что объём повреждений энергообъектов на Украине очень велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко также просил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 36 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 18 обстрелов, на горловском — 17 обстрелов, на ясиноватском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 95 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, также ранения получили четыре гражданских лица, в том числе ребёнок 2013 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений и 2 автомобиля.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому району Донецка в общей сложности 44 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Софиевка — 3; Каховка — 5; Подстепное — 4; Рыбальче — 3; Заводовка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Таврийск, Цукуры, Кардашинка, Голая Пристань.Утром 29 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал у себя в телеграм-канале суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины ударов по этому региону России."Два дрона-камикадзе атаковали город Белгород. В результате атаки одного БпЛА пострадал мужчина — у него открытая рана бедра. Бригадой скорой он был доставлен в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Ещё один дрон упал на козырек социального объекта: осколками посечены крыша и фасад. В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Майский, Октябрьский, Разумное, сёла Бессоновка, Крутой Лог, Отрадное, Новая Деревня, Пушкарное, Таврово и Черемошное. Осуществлено два обстрела с помощью 2 боеприпасов и выпущено 6 БпЛА. В посёлке Разумное повреждены 6 домов и 5 автомобилей. В селе Отрадное Белгородского района после сброса боеприпаса с дрона сгорело 3 легковых автомобиля. Всего в результате атак повреждена одна квартира в многоквартирном доме, 11 частных домов, 13 автомобилей и 4 надворные постройки. Также повреждено здание сельскохозяйственного предприятия и инфраструктурный объект связи", - указывалось в сводке.В Борисовском районе по сёлам Грузское и Стригуны выпущено 2 БпЛА. В результате атак поврежден один легковой автомобиль и один объект электроснабжения."В Волоконовском районе в селе Борисовка БпЛА атаковал пустой автомобиль, принадлежащий сельскохозяйственному предприятию. Машина получила серьёзные повреждения. В Грайворонском городском округе по посёлкам Горьковский, Чапаевский, селам Безымено, Козинка, Пороз, Замостье, Казачья Лисица и Сподарюшино было выпущено 9 БПЛА и 51 боеприпас в ходе 8 обстрелов. Повреждены 11 частных домовладений: выбиты окна, повреждены крыши, фасады, входные двери, хозпостройки и заборы, 3 автомобиля, также имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения и на одном объекте связи. В городе Грайворон несколько прилётов пришлись по территории предприятия: повреждены 2 служебных автомобиля, снесена часть ограждения, в административном здании выбиты окна и посечен фасад. В селе Замостье в результате падения БпЛА произошло возгорание дома. Пожар был оперативно ликвидирован. В селе Казачья Лисица на территории сельскохозяйственного предприятия разрушены кухня, гараж, мастерская и производственные помещения", - отмечалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, селам Вязовое, Демидовка, Поповка, Староселье и Теребрено выпущено 7 беспилотников и 34 боеприпаса в ходе 8 обстрелов. В поселке Прилесье в результате обстрела ранен один мирный житель. Мужчину с контузией, ранениями головы и живота бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Также повреждения получили 4 частных домовладения."Над Чернянским районом системой ПВО был сбит один БпЛА. Обошлось без повреждений. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Муром и Новая Таволжанка выпущено 9 боеприпасов и 3 дрона-камикадзе. Также над территорией округа сбиты 3 БпЛА самолетного типа. Повреждены 3 автомобиля, один из которых сгорел полностью, а также здание на территории промышленного предприятия и спецтехника", - указывалось в сводке.Позже несколько раз Гладков сообщал о ракетной опасности.Утром, в 09:41 губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о последствиях утренней атаки Вооружённых сил Украины по городу."Отражение ракетной атаки завершено. По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали 3 мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках: в районе улицы Новикова упал осколок ракеты; в частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок; на Жукова также от упавших осколков пострадало несколько домов. Спасательные службы продолжают работу", - писал Развожаев в своём телеграм-канале.Он напомнил горожанам и гостям Севастополя о том, что к суббоеприпасам и осколкам нельзя подходить и, тем более, их нельзя поднимать."Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", - отметил Развожаев.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как Россия отразит контрнаступление ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон — в интервью Кирилла Курбатова с военным экспертом Института стран СНГ Владимиром Евсеевым

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, вооруженные силы украины, дтэк, укрэнерго, вячеслав гладков, михаил развожаев, херсонская область, днр, севастополь, белгородская область