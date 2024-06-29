ВСУ расстреляли мирных жителей, эвакуирующихся из Дзержинска - 29.06.2024 Украина.ру
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ВСУ расстреляли мирных жителей, эвакуирующихся из Дзержинска
ВСУ расстреляли мирных жителей, эвакуирующихся из Дзержинска - 29.06.2024 Украина.ру
ВСУ расстреляли мирных жителей, эвакуирующихся из Дзержинска
Не менее семи мирных граждан погибли в результате атаки украинских войск при попытке эвакуироваться из зоны активных боевых действий из Дзержинска в ДНР. Об этом 29 июня сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский, передает "Регнум"
2024-06-29T13:50
2024-06-29T13:56
новости
игорь кимаковский
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
горловка
сво
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Точная информация о раненых и погибших в результате обстрела ВСУ уточняется. Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщал об эвакуации первой группы мирных жителей из Дзержинска. В пункты временного размещения в ДНР военные доставили десять граждан. Администрация городского округа обеспечила их всем необходимым, предоставив место для проживания, оказав медицинскую и гуманитарную помощь.Украинское мониторинговое сообщество 29 июня подтвердило, что российская армия уверенно продвигается на Дзержинском направлении и уже освободила часть села Южное, расчищая путь к населенному пункту Новгородское, которое украинцы называют Нью-Йорком.Подробнее о том, что представляет собой Дзержинск и чем этот город схож с Авдеевкой читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова.
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новости, игорь кимаковский, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, горловка, сво
Новости, Игорь Кимаковский, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Горловка, СВО

ВСУ расстреляли мирных жителей, эвакуирующихся из Дзержинска

13:50 29.06.2024 (обновлено: 13:56 29.06.2024)
 
© Филипп Прокудин/Украина.руСеверодонецк Азот местные жители эвакуация военнослужащие РФ ДНР ЛНР z автобус
Северодонецк Азот местные жители эвакуация военнослужащие РФ ДНР ЛНР z автобус
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Читать в
Не менее семи мирных граждан погибли в результате атаки украинских войск при попытке эвакуироваться из зоны активных боевых действий из Дзержинска в ДНР. Об этом 29 июня сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский, передает "Регнум"
Точная информация о раненых и погибших в результате обстрела ВСУ уточняется.
Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщал об эвакуации первой группы мирных жителей из Дзержинска. В пункты временного размещения в ДНР военные доставили десять граждан. Администрация городского округа обеспечила их всем необходимым, предоставив место для проживания, оказав медицинскую и гуманитарную помощь.
Украинское мониторинговое сообщество 29 июня подтвердило, что российская армия уверенно продвигается на Дзержинском направлении и уже освободила часть села Южное, расчищая путь к населенному пункту Новгородское, которое украинцы называют Нью-Йорком.
Подробнее о том, что представляет собой Дзержинск и чем этот город схож с Авдеевкой читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова.
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
13:53
Панические настроения и ожидание нового контрнаступа ВСУ. Что обсуждают украинские военные и экспертыНа минувшей неделе украинские военные и эксперты активно обсуждали прорыв ВС РФ под Торецком (Дзержинском), откуда власти начали принудительную эвакуацию. На второй план ушли бои в Волчанске и Часовом Яре, которые ранее были в центре внимания.
 
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