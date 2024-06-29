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ВСУ расстреляли мирных жителей, эвакуирующихся из Дзержинска

ВСУ расстреляли мирных жителей, эвакуирующихся из Дзержинска - 29.06.2024 Украина.ру

ВСУ расстреляли мирных жителей, эвакуирующихся из Дзержинска

Не менее семи мирных граждан погибли в результате атаки украинских войск при попытке эвакуироваться из зоны активных боевых действий из Дзержинска в ДНР. Об этом 29 июня сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский, передает "Регнум"

2024-06-29T13:50

2024-06-29T13:50

2024-06-29T13:56

новости

игорь кимаковский

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

горловка

сво

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Точная информация о раненых и погибших в результате обстрела ВСУ уточняется. Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщал об эвакуации первой группы мирных жителей из Дзержинска. В пункты временного размещения в ДНР военные доставили десять граждан. Администрация городского округа обеспечила их всем необходимым, предоставив место для проживания, оказав медицинскую и гуманитарную помощь.Украинское мониторинговое сообщество 29 июня подтвердило, что российская армия уверенно продвигается на Дзержинском направлении и уже освободила часть села Южное, расчищая путь к населенному пункту Новгородское, которое украинцы называют Нью-Йорком.Подробнее о том, что представляет собой Дзержинск и чем этот город схож с Авдеевкой читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова.

https://ukraina.ru/20240629/1055941122.html

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горловка

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новости, игорь кимаковский, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, горловка, сво