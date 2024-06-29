ВСУ расстреляли мирных жителей, эвакуирующихся из Дзержинска
13:50 29.06.2024 (обновлено: 13:56 29.06.2024)
© Филипп Прокудин/Украина.руСеверодонецк Азот местные жители эвакуация военнослужащие РФ ДНР ЛНР z автобус
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Не менее семи мирных граждан погибли в результате атаки украинских войск при попытке эвакуироваться из зоны активных боевых действий из Дзержинска в ДНР. Об этом 29 июня сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский, передает "Регнум"
Точная информация о раненых и погибших в результате обстрела ВСУ уточняется.
Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщал об эвакуации первой группы мирных жителей из Дзержинска. В пункты временного размещения в ДНР военные доставили десять граждан. Администрация городского округа обеспечила их всем необходимым, предоставив место для проживания, оказав медицинскую и гуманитарную помощь.
Украинское мониторинговое сообщество 29 июня подтвердило, что российская армия уверенно продвигается на Дзержинском направлении и уже освободила часть села Южное, расчищая путь к населенному пункту Новгородское, которое украинцы называют Нью-Йорком.
13:53Панические настроения и ожидание нового контрнаступа ВСУ. Что обсуждают украинские военные и экспертыНа минувшей неделе украинские военные и эксперты активно обсуждали прорыв ВС РФ под Торецком (Дзержинском), откуда власти начали принудительную эвакуацию. На второй план ушли бои в Волчанске и Часовом Яре, которые ранее были в центре внимания.