Текст Конституции РФ с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликовали на официальном портале правовой информации

Всего в Конституцию внесли 206 поправок. При этом ключевые касаются социальных вопросов: гражданам РФ гарантируется защита достоинства и уважение человека труда, индексация пенсий не реже одного раза в год, а также обеспечение реализации принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений.

Помимо этого в Конституции теперь указывается доступная и качественная медицина, а также обеспечение государством приоритет семейного воспитания и взятие государством на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Тайна российской Конституции © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

При этом теперь в Конституции существует запрет на избрание президентом гражданина РФ, имеющего или имевшего гражданство другой страны либо вид на жительство там.

Такое же ограничение теперь распространяется на сенаторов, депутатов, высших должностных лиц регионов, руководителей федеральных государственных органов, уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров и так далее.

Кроме того, Конституция теперь находится в приоритете над международным правом, Конституционный суд может не исполнять решение международных органов, если они противоречат основному закону.

Также усиливаются полномочия Госдумы и Совета Федерации, которые вправе осуществлять парламентский контроль. Кроме того, вступает в силу поправка президентских сроков без слова «подряд».

Они не учитывают число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки. Сам же президент, согласно поправкам, формирует Совет безопасности и Государственный совет России.

Одним из изменений, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, стал запрет на двойное гражданство и счета в иностранных банках для отдельных должностных лиц, включая главу государства.

Референдум по поправкам в Конституцию РФ прошел с 25 июня по 1 июля.

Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).