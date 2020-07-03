По меньшей мере полсотни членов Европейского парламента стали жертвами воров. Когда депутаты находились на карантине вдали от Брюсселя, преступники украли из их кабинетов компьютеры, планшеты и другие вещи, передает 2 июля Politico

«Полмагазина» в коляске: В Одессе соучастником кражи стал грудной ребенок © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк произошли, пока здание стояло пустым из-за карантина. Судя по состоянию офисов, воры копались в бумагах и вскрывали сейфы в поисках ценных вещей.

Немецкий депутат Европарламента Нико Земсрот, у которого украли два ноутбука, заявил, что разочарован отсутствием реакции на кражи со стороны генерального директората по безопасности Европейского парламента.

«Это грандиозный скандал, и я не знаю, почему все молчат о нем», — удивился Земсрот.

По его словам, теперь депутаты оставляют в офисах записки типа: «Не берите, это мне мама подарила» или «Вежливо прошу вас не грабить меня».

В марте председатель парламента Дэвид Сассоли ввел строгие меры, запрещающие доступ в здание посторонним посетителям, и призвал депутатов и персонал работать из своих стран. Здание парламента оставалось пустым до мая.