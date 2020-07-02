В Чернобыльской зоне вспыхнул пожар
В Чернобыльской зоне вспыхнул пожар
© AP, Yaroslav Yemelianenko
Отмечается, что возгорание случилось накануне. Пожарные в настоящее время ликвидируют его.

Пожар вспыхнул на полигоне твердых бытовых отходов ЧП «Мильча» в селе Мешково-Погорелово. Пожарные за несколько часов его локализовали. По всему периметру есть очаги, которые тлеют или горят.

В ведомстве отмечают, что пожары на свалке происходят часто с наступлением жаркой погоды из-за того, что предприятие, которое должно обеспечивать противопожарную безопасность на объекте, самоустранилось от выполнения прямых обязанностей.    