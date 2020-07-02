«Отставка была вызвана… политическим давлением на независимый Национальный банк, независимость которого была основным условием сотрудничества с МВФ. Независимость которого скрепил своей подписью президент Украины, подписавший меморандум. О важности независимости которого говорилось в каждом абзаце пресс-релиза МВФ, после того, как Фонд спас Украину от дефолта. И после этого сам президент начинает давить на Национальный банк. Эврика», — написал он.
Также по его словам, добавляет остроты ощущений тот факт, что об отставке главы НБУ стало известно на следующий день, после того, как Украина получила транш от Всемирного банка.
По его словам, «это не просто плохо пахнет, это воняет поведение провинциальных кидал, которые привыкли разводить лохов на привокзальных площадях».
В ближайшей перспективе Фурса прогнозирует панику на валютном рынке и уход всех возможных инвесторов, кто еще может уйти. В долгосрочной перспективе — экономическая катастрофа, которую можно назвать дефолтом.