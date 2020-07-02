Известный блогер и финансист Сергей Фурса заявил, что новость об отставке главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия является падением последнего форпоста, которое было вызвано политическим давлением. Об этом 2 июля он написал в Facebook

«Из-за политического давления»: глава Нацбанка Украины попросился в отставку © Прес-центр НБУ/Юлія Березовська

Также по его словам, добавляет остроты ощущений тот факт, что об отставке главы НБУ стало известно на следующий день, после того, как Украина получила транш от Всемирного банка.

По его словам, «это не просто плохо пахнет, это воняет поведение провинциальных кидал, которые привыкли разводить лохов на привокзальных площадях».

В ближайшей перспективе Фурса прогнозирует панику на валютном рынке и уход всех возможных инвесторов, кто еще может уйти. В долгосрочной перспективе — экономическая катастрофа, которую можно назвать дефолтом.