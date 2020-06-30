«Наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний», — отмечается в заявлении.
Там также сказано, что спустя четверть века после открытия Договора для подписания он так и не вступил в силу, поскольку, помимо США, еще семь стран не ратифицировали и не подписали документ. При этом Россия сделала это еще 20 лет назад.
В МИД РФ констатировали: режим нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями сталкивается с серьёзнейшими вызовами.