Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) серьезно ухудшилась, США готовятся к возобновлению взрывов ядерных зарядов на своих полигонах, говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном 30 июня

«Наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний», — отмечается в заявлении.

В МИД РФ не исключают возможность нарушения Вашингтоном акта Россия–НАТО © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

В МИД РФ констатировали: режим нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями сталкивается с серьёзнейшими вызовами.