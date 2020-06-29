Донецкому олигарху Ринату Ахметову выгодно уничтожение атомной энергетики страны, поскольку у него есть интересы в теплоэнергетике. Об этом рассказал депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный в интервью изданию Украина.ру

Максим Невенчанный: Николаев - город погибших кораблей © Facebook, Максим Невенчанный

«Нашего премьер-министра в кулуарах называют Денис Ринатович, по отчеству его хозяина, Рината Ахметова. Шмыгаль, по сути, выполняет программу уничтожения всей энергетики. В Белоруссии, например, и многих других странах развивают атомную энергетику, а у нас ее ликвидируют», — пояснил Невенчанный.

Депутат также обратил внимание, что недавно власти приняли закон о том, что можно будет забирать квартиры за долги по коммунальным платежам, но при этом они необоснованно поднимают коммунальные платежи.