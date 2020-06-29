Максим Невенчанный: Николаев - город погибших кораблей
Максим Невенчанный: Николаев - город погибших кораблей
© Facebook, Максим Невенчанный
Политик в частности отметил, что Ахметову выгодно продавать уголь из шахт, которые должны содержать ТЭЦы, а атомная энергетика, которая дешевле и принадлежит государству, ему мешает.

«Нашего премьер-министра в кулуарах называют Денис Ринатович, по отчеству его хозяина, Рината Ахметова. Шмыгаль, по сути, выполняет программу уничтожения всей энергетики. В Белоруссии, например, и многих других странах развивают атомную энергетику, а у нас ее ликвидируют», — пояснил Невенчанный.

Депутат также обратил внимание, что недавно власти приняли закон о том, что можно будет забирать квартиры за долги по коммунальным платежам, но при этом они необоснованно поднимают коммунальные платежи.

 