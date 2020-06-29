Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 июня в эфире телеканала «Беларусь-1» обвинил страны, создающие ради наживы вакцину от коронавируса

Германия, Италия, Франция и Голландия «скинулись» на вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

«На всех свинячьих, поросячьих, птичьих [гриппах] и атипичных пневмониях, которые были в последнее время, кое-кто наживался, и очень серьезно. Это мы со счетов не сбрасываем», — заявил политик.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о лидирующих в разработке вакцины от коронавируса компаниях. Так, разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna — одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, отметили в ВОЗ.

Эти препараты в ближайшее время смогут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний. Всего же в мире испытывается около 200 вакцин, из них 15 находятся в стадии тестировании на людях.