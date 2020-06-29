По словам белорусского лидера, многими странами мира предпринимаются попытки создать вакцину от COVID-19, поскольку «все борются за триллионы долларов, которые надо будет поделить».
«На всех свинячьих, поросячьих, птичьих [гриппах] и атипичных пневмониях, которые были в последнее время, кое-кто наживался, и очень серьезно. Это мы со счетов не сбрасываем», — заявил политик.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о лидирующих в разработке вакцины от коронавируса компаниях. Так, разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna — одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, отметили в ВОЗ.
Эти препараты в ближайшее время смогут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний. Всего же в мире испытывается около 200 вакцин, из них 15 находятся в стадии тестировании на людях.