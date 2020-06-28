Основная масса абитуриентов из Крыма и ДНР и ЛНР не будет поступать в украинские высшие учебные заведения. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Ищенко VLOG: почему выпускникам из ЛДНР не нужно поступать в украинские вузы?

Кроме того, человеку, который хочет получить знания, а не бумажку, украинские вузу ничего не дадут.

«Да, он узнает, что Иисус Христос украинец, украинцы дали человечеству плуг, огонь и колесо. И что украинцы сто тысяч лет боролись за свою независимость, сначала с неандертальцами, а потом с москалями. Могут научить по любому поводу прыгать на Майдане, но профессионалу это не поможет», — рассказал Ростислав Ищенко.

Поэтому какие-то люди поедут, но только за дипломом, чтобы иметь свидетельство о высшем образовании.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить закон «О высшем образовании». Зеленский предлагает отменить ВНО (аналог российского ЕГЭ) для детей из ЛДНР.

Пока такая норма действует лишь для абитуриентов из Крыма.