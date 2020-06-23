«По состоянию на 09:00 23 июня в Украине 38 074 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1035 летальных, 16 956 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 833 новых случая», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Киеве, Черновицкой и Львовской областях — 4429, 4419 и 4220. Около 3 тысяч в Ровенской области. В других регионах заболевших около 2 тысяч и меньше. По состоянию на утро 23 июня в центральную лабораторию поступило 1278 обращений.
Всего с начала 2020 года поступило 8125 сообщений о подозрении на COVID-19.