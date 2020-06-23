Из-за сильных дождей накануне на реке Черемош в селе Банилова Черновицкой области прорвало защитную дамбу, появилась угроза подтопления двух населенных пунктов. Об этом 23 июня докладывает пресс-служба Государственного агентства водных ресурсов Украины и Бассейновое управление водных ресурсов (БУВР) рек Прут и Сирет

«По состоянию на 17:00 22 июня 2020 г. в пределах сел Банилов, Слобода-Банилов Выжницкого района, на поврежденном участке дамбы № 5, произошел прорыв дамбы паводковыми водами реки Черемош, ожидается затопление населенных пунктов Банилов и Слобода Банилов. На место выехало руководство БУВР Прут и Сирет, управления гражданской защиты населения Черновицкой ОГА, служба ГСЧС и другие», — говорится в сообщении. Жители погрузившегося под воду села Херсонской области собираются в гости к Зеленскому © пресс-служба ГСЧС Украины

В пределах сел на поврежденных участках дамб №5 на реке Черемош (бассейн реки Прут), через дамбу начали переливаться паводковые воды. На месте сейчас работают спасатели и другие соответствующие службы.

При этом в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки.

«Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организована круглосуточная работа штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтоб избежать мародерства», — сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочего совещания.

На месте работает оперативный штаб, туда направлен вертолет ГСЧС, который будет доставлять еду и воду. В то же время в Карпатах и на Прикарпатье 23 июня ожидаются сильные дожди, из-за которых уровень воды в реках может подняться до опасных значений.