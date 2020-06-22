Все депутаты парламента Киргизии и сотрудники аппарата пройдут тест на коронавирус после того, как заболевание выявили у двух парламентариев. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа

«Двоим депутатам парламента и троим сотрудникам аппарата поставлен диагноз "COVID-19". Остальных народных избранников и сотрудников парламента проверяют на коронавирус», — сообщили в пресс-службе.

Ранее министр здравоохранения Киргизии Сабиржан Абдикаримов подтвердил, что у двоих депутатов был выявлен коронавирус. Их фамилии он не назвал.

«Все пациенты изолированы, контактные лица выявлены. Также часть сотрудников аппарата парламента переведена на удаленный режим работы», — добавил собеседник агентства.

В минувшую субботу здание парламента Киргизии было продезинфицировано после того, как руководитель пресс-службы Ибраим Нуракун уулу сообщил, что заболел коронавирусом.