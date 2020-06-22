«Двоим депутатам парламента и троим сотрудникам аппарата поставлен диагноз "COVID-19". Остальных народных избранников и сотрудников парламента проверяют на коронавирус», — сообщили в пресс-службе.
Ранее министр здравоохранения Киргизии Сабиржан Абдикаримов подтвердил, что у двоих депутатов был выявлен коронавирус. Их фамилии он не назвал.
«Все пациенты изолированы, контактные лица выявлены. Также часть сотрудников аппарата парламента переведена на удаленный режим работы», — добавил собеседник агентства.
В минувшую субботу здание парламента Киргизии было продезинфицировано после того, как руководитель пресс-службы Ибраим Нуракун уулу сообщил, что заболел коронавирусом.