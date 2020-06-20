У блогера Анатолия Шария есть шансы на то, чтобы создать успешную политическую силу. Об этом политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 19 июня

Еще не война, но её ощущение. Что осталось незамеченным на митинге Шария в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«То, что Шарий сломал монополию радикалов на уличные шествия и уличные акции, — это однозначно. За это ему большой респект. Анатолий — человек достаточно системный, целеустремленный, поэтому я думаю, что у него есть какие-то шансы, но какие, я не могу сказать», — отметил Бондаренко.

По его мнению, Шарий «шаг за шагом» создает свою политическую силу, однако ее эффективность станет очевидна только после местных выборов.

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