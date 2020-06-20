На этой неделе в Киеве прошли несколько акций сторонников партии Шария. Их целью было добиться реакции руководства страны на «многочисленные избиения журналистов».
«То, что Шарий сломал монополию радикалов на уличные шествия и уличные акции, — это однозначно. За это ему большой респект. Анатолий — человек достаточно системный, целеустремленный, поэтому я думаю, что у него есть какие-то шансы, но какие, я не могу сказать», — отметил Бондаренко.
По его мнению, Шарий «шаг за шагом» создает свою политическую силу, однако ее эффективность станет очевидна только после местных выборов.
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