Премьер-министр Армении Никол Пашинян в письме президенту РФ Владимиру Путину 19 июня сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву 24 июня

Президент Азербайджана не приедет в Москву на Парад Победы © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Пашинян отметил, что с большим удовольствием принял приглашение Путина на мероприятие и собирался посетить Москву.

«Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит. Исходя из этого, я решил воздержаться от моей поездки в Москву, что было детально обсуждено и согласовано между нашими аппаратами», — заявил Пашинян.

По его словам, было бы большой честью присутствовать на юбилейном параде.

«Уверен, что миллионы наших граждан будут следить за этим торжественным событием, мысленно уходя в далекий 1945 год, когда наши деды гордым шагом прошагали по Красной Площади. Победа в Великой Отечественной войне является нашим общим достоянием. Память об этом объединяет наши народы и создает незыблемый фундамент для дружбы будущих поколений», — добавил премьер Армении.

Он выразил надежду на скорую встречу с Путиным, которая позволит обсудить вопросы повестки дня союзнических отношений между Арменией и Россией, а также пожелал Путину здоровья и успехов.