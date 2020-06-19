«С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в послании.
Пашинян отметил, что с большим удовольствием принял приглашение Путина на мероприятие и собирался посетить Москву.
«Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит. Исходя из этого, я решил воздержаться от моей поездки в Москву, что было детально обсуждено и согласовано между нашими аппаратами», — заявил Пашинян.
По его словам, было бы большой честью присутствовать на юбилейном параде.
«Уверен, что миллионы наших граждан будут следить за этим торжественным событием, мысленно уходя в далекий 1945 год, когда наши деды гордым шагом прошагали по Красной Площади. Победа в Великой Отечественной войне является нашим общим достоянием. Память об этом объединяет наши народы и создает незыблемый фундамент для дружбы будущих поколений», — добавил премьер Армении.
Он выразил надежду на скорую встречу с Путиным, которая позволит обсудить вопросы повестки дня союзнических отношений между Арменией и Россией, а также пожелал Путину здоровья и успехов.