В доме претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района проходит обыск. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило издание Sputnik Белоруссия

Ранее стало известно, что Бабарико и его сына Эдуарда вызвали на допрос в департамент финрасследований, — они дают показания по делу Белгазпромбанка.

Сообщается, что в доме Бабарико в 15 км от Минска в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов.

«Что происходит на самом доме, неизвестно, однако заметно, что двери открыты. В целом обстановка вокруг дома Бабарико спокойная», — говорится в сообщении.

Три врага Лукашенко. Что известно о кандидатах в президенты Белоруссии Тихановском, Бабарико, Цепкало © REUTERS, Vasily Fedosenko

На днях департамент финрасследований возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Сам Бабарико пока процессуального статуса не имеет. По его мнению, действия властей носят политический характер.