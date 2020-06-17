Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствовала первые результаты проведенных в Великобритании клинических исследований в лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19 с применением препарата дексаметазон. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ 16 июня

Новая вакцина: американцы предложили лечить коронавирус пластырем © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк сообщении.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что положительные результаты наблюдались у пациентов только с тяжелой формой COVID-19 и не отмечались у пациентов с более легкой формой заболевания.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, это первый метод лечения, показавший снижение смертности среди пациентов с коронавирусом, нуждающихся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких.

Дексаметазон — это стероидный препарат, который с 1960-х годов используют при лечении воспалительных заболеваний и некоторых видов рака. С 1977 года он включен в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ и в настоящее время доступен в большинстве стран.