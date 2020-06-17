«Первые результаты исследований показали, что дексаметазон может спасти жизнь пациентам с тяжелейшей формой COVID-19. Этот метод лечения показал, что смертность среди пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, при приеме препарата снизилась на треть, среди пациентов на кислородном лечении смертность сократилась на одну пятую», — говорится в сообщении.
При этом в ВОЗ подчеркнули, что положительные результаты наблюдались у пациентов только с тяжелой формой COVID-19 и не отмечались у пациентов с более легкой формой заболевания.
По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, это первый метод лечения, показавший снижение смертности среди пациентов с коронавирусом, нуждающихся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких.
Дексаметазон — это стероидный препарат, который с 1960-х годов используют при лечении воспалительных заболеваний и некоторых видов рака. С 1977 года он включен в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ и в настоящее время доступен в большинстве стран.