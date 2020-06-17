Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил о научном прорыве в деле поиска эффективного лекарства против Covid-19. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба организации

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк В Оксфорде провели исследование, которое продемонстрировало, что противовоспалительный препарат дексаметазон уменьшает риск смерти пациентов с Covid-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, — на 20%. «Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертности среди пациентов с Covid-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких», — заявил Гебрейесус.