Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию. Об этом 16 июня сообщил глава республики Рамзан Кадыров

В Грузии прокомментировали задержание россиянина в Тбилиси © Ministry of Internal Affairs of Georgia | Перейти в фотобанк

Глава республики попросил грузинские власти перевоспитать журналиста, а ему самому посоветовал извиниться за случившееся.

«В противном случае, повторяю, он останется моим врагом», — заявил Кадыров.

Летом 2019 года Габуния, работавший тогда на телеканале «Рустави-2», в своей авторской передаче нецензурно выразился в адрес российского президента Владимира Путина. После этого журналиста уволили. Власти Грузии осудили матерные высказывания Габунии, а в Кремле назвали произошедшее неприемлемым и «большим позором для грузин».

На днях Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила, что на территории страны задержали гражданина России, который готовил убийство. Генеральный директор телеканала «Мтавари архи» (там сейчас работает Габуния) Ника Гварамия заявил, что задержанный — уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам Гварамии, россиянин вел слежку за Габунией и планировал его убить.