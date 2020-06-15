По его мнению, если бы в США задержание полицейскими рецидивиста с белым цветом кожи закончилось для последнего фатально, то протестов, подобных тем, что развернулись после гибели Джорджа Флойда, не было бы.
«Поэтому я не считаю адекватной причину того, что происходит в США. Это абсолютно искусственно созданная массовая истерия, помноженная на навязанный белым гражданам комплекс вины», — сказал эксперт.
Ранее по городам США прокатилась волна беспорядков и погромов после гибели в Миннеаполисе от рук полиции чернокожего американца Джорджа Флойда.
При этом представители Демократической партии США, политические оппоненты республиканца Трампа, прямо поддерживали участников беспорядков.