«Можно спорить, идет ли Зеленский курсом предшественника или нет, но на сегодняшний день электоральное преимущество у него есть. Что касается его политической силы, то ее электоральные позиции в разы слабее: там нет кратного перевеса», — подчеркнул он.
Копатько отметил, что по данным украинских исследователей из КМИС, у «Слуги народа» от второго места двукратный отрыв, они имеют преимущество, однако этого недостаточно, чтобы претендовать на большинство в парламенте.
По его мнению, если говорить о Зеленском, то он устраивает большинство населения Украины, учитывая то, что многие разочарованы, многие не видят перспектив ни для страны, ни для экономики, ни для себя в целом.
На фоне Порошенко Зеленский выглядит предпочтительнее, и на ближайший месяц-два, у него такие позиции сохранятся, считает Копатько.