Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» хотя и займет первое место на следующих выборах в парламент, но большинства в Верховной Раде не получит, рассказал социолог Евгений Копатько в интервью Украина.ру

«Можно спорить, идет ли Зеленский курсом предшественника или нет, но на сегодняшний день электоральное преимущество у него есть. Что касается его политической силы, то ее электоральные позиции в разы слабее: там нет кратного перевеса», — подчеркнул он.

Социолог Копатько: У Зеленского по-прежнему нет конкурентов на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, если говорить о Зеленском, то он устраивает большинство населения Украины, учитывая то, что многие разочарованы, многие не видят перспектив ни для страны, ни для экономики, ни для себя в целом.

На фоне Порошенко Зеленский выглядит предпочтительнее, и на ближайший месяц-два, у него такие позиции сохранятся, считает Копатько.