Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер Владимир Зеленский погружает страну. Он написал об этом на своей странице в Facebook 11 июня

«Власть его съела»: Зеленский признался, что хотел сделать Богдана генпрокурором © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Богдан в свою очередь намекнул на непорядочность Зеленского, который позволил себе комментировать период совместной деятельности. Он также отметил, что является «носителем знаний, очень чувствительных» для Украины, но «останется порядочным человеком».

Он также заявил, что рад своему уходу с должности.

«О лишении меня власти — так я вам (Зеленскому — ред.) благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с вами договоренность — я пообещал, что буду рядом с вами честно работать до того момента, пока мне не позволите уйти. Поскольку я шел не по должностям, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода — мы с вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую вы за четыре месяца превратили в посмешище», — заявил Богдан.

Экс-глава ОПУ также заявил, что ему искренне жаль, что «мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции», Зеленский променял «на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей», которые им манипулируют.