Отмечается, что Зеленский теряет несколько процентов ежемесячно. Если рассчитывать проценты тех, кто определился, то поддержка действующего президента составляет 37,6%.
Также, по данным опроса, планируют голосовать 11,1% — за Петра Порошенко, 9% — за Юрия Бойко, 6% — за Юлию Тимошенко. Игорь Смешко набрал бы 4,6%, Анатолий Гриценко и Олег Ляшко — по 3%, Святослав Вакарчук — 2,1% Александр Вилкул — 1,4%.
Другие кандидаты набрали бы всего 2,5%. При этом 2,6% избирателей вычеркнули бы все партии или испортили бы бюллетень, 16,2% не определились, за кого голосовать, 1,6% отказались отвечать на вопрос, и 11,3% сказали, что не будут голосовать на выборах.
Опрос провели с 24 мая по 4 июня среди 4 тыс. респондентов по всей Украине. Погрешность выборки не превышает 1,7%.