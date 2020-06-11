Владимир Зеленский набрал бы 25,7% голосов украинцев, если бы выборы президента Украины проходили в начале июня 2020 года. Об этом 11 июня свидетельствуют данные опроса КМИС

Отмечается, что Зеленский теряет несколько процентов ежемесячно. Если рассчитывать проценты тех, кто определился, то поддержка действующего президента составляет 37,6%. Социолог Копатько: У Зеленского по-прежнему нет конкурентов на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Также, по данным опроса, планируют голосовать 11,1% — за Петра Порошенко, 9% — за Юрия Бойко, 6% — за Юлию Тимошенко. Игорь Смешко набрал бы 4,6%, Анатолий Гриценко и Олег Ляшко — по 3%, Святослав Вакарчук — 2,1% Александр Вилкул — 1,4%.

Другие кандидаты набрали бы всего 2,5%. При этом 2,6% избирателей вычеркнули бы все партии или испортили бы бюллетень, 16,2% не определились, за кого голосовать, 1,6% отказались отвечать на вопрос, и 11,3% сказали, что не будут голосовать на выборах.

Опрос провели с 24 мая по 4 июня среди 4 тыс. респондентов по всей Украине. Погрешность выборки не превышает 1,7%.