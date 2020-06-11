По словам Зеленского, с самого начала его президентства Порошенко хотел встретиться, но он не видел в этом никакого смысла. Поскольку все, что, по его словам, он говорил, было неправдой и бессмыслицей. Зеленский рассказал, что его предшественник говорил о возможности найти взаимопонимание и предлагал некую помощь на международной арене. А потом он столько раз предлагал встречу, что просто уже пришел.
«Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю. Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы… Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я, там, наркоман, что я, там, еще что-то… Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал как президент. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент», — сказал Зеленский.
Главной ошибкой Порошенко Зеленский называет то, что он до сих пор считает себя президентом Украины и будет так считать еще 10 лет.