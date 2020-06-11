Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал общение с бывшим главой государства Петром Порошенко после выборов. Об этом 11 июня он рассказал в интервью «Украинской правде»

«Остановитесь. Так будет лучше для вас»: Порошенко пригрозил Зеленскому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю. Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы… Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я, там, наркоман, что я, там, еще что-то… Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал как президент. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент», — сказал Зеленский.

Главной ошибкой Порошенко Зеленский называет то, что он до сих пор считает себя президентом Украины и будет так считать еще 10 лет.