Эксперт пояснил, что интерес Риги сегодня заключается в том, чтобы оттянуть от Литвы белорусский транзит и переориентировать его на себя, в то время как Вильнюс занят лишь вопросом сдерживания России, выхода балтийского региона из ее сферы влияния и укрепления позиций США.
«Порты Латвии сейчас переживают обвальное падение из-за ухода российского транзита и из-за кризиса. Поэтому Рига отказывается подписывать межправительственное соглашение стран Балтии по электроэнергии», — уточил Носович.
По его словам, латвийские власти рассчитывают, что в благодарность за это Белоруссия перебросит часть грузов на Ригу, Лиепаю и Вентспилс. Это именно тот случай, когда балтийское единство буксует, подытожил специалист.