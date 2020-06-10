Латвия отказывается взять на себя обязательства не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС, поскольку преследует свои цели, в отличие от Литвы. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в недавнем эфире Sputnik Латвия

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