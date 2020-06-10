«Польша и Прибалтика хотят получить ядерное оружие и стать фронтовыми государствами» - Рар
«Польша и Прибалтика хотят получить ядерное оружие и стать фронтовыми государствами» - Рар
© РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк
Эксперт пояснил, что интерес Риги сегодня заключается в том, чтобы оттянуть от Литвы белорусский транзит и переориентировать его на себя, в то время как Вильнюс занят лишь вопросом сдерживания России, выхода балтийского региона из ее сферы влияния и укрепления позиций США.

«Порты Латвии сейчас переживают обвальное падение из-за ухода российского транзита и из-за кризиса. Поэтому Рига отказывается подписывать межправительственное соглашение стран Балтии по электроэнергии», — уточил Носович.

По его словам, латвийские власти рассчитывают, что в благодарность за это Белоруссия перебросит часть грузов на Ригу, Лиепаю и Вентспилс. Это именно тот случай, когда балтийское единство буксует, подытожил специалист.

 