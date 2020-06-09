Талгат Мамырайымов: Казахстанские элиты боятся, что Китай может отобрать у них власть
Талгат Мамырайымов: Казахстанские элиты боятся, что Китай может отобрать у них власть
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К тому же, следует понимать, продолжил эксперт, что часть китайских инвестиций и кредитов для нашей страны, возможно, являются инвестициями казахстанских элит.

«Да, совместные с Китаем предприятия открываются для защиты государственных экономических интересов. Но, возможно, они по договоренностям с китайской стороной выводят деньги через офшоры и отмывают их, представляя в качестве китайских кредитов и инвестиций», — рассуждает Мамырайымов.

Поэтому казахстанские элиты понимают, что Китай в любой момент может шантажировать их обнародованием этой информации, и вольготное поведение китайского посла во многом объясняется таким сомнительным бизнес-сотрудничеством элит с Пекином.

 