«Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах, позволяют Валерию Витальевичу Кондратюк успешно выполнять весь спектр ответственных задач для нашей страны», — сказал президент.
Зеленский вручил Кондратюку служебное удостоверение. Указ о назначении Валерия Кондратюка глава государства подписал 5 июня. Зеленский выразил убеждение, что под руководством Кондратюка Служба внешней разведки усилит свою способность защищать национальные интересы в условиях гибридной войны против Украины.
Кондратюк отметил, что приоритетами в его деятельности является укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие кибер- и технической разведки, совершенствование материально-технической базы, социальная защита работников службы и членов их семей.