Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины нового председателя Валерия Кондратюка. Об этом 9 июня сообщается на сайте главы государства

Безвизовый режим наступит никогда: СВР перепутала Нидерланды с Крыжополем © РИА Новости, Кристина Афанасьева | Перейти в фотобанк

Зеленский вручил Кондратюку служебное удостоверение. Указ о назначении Валерия Кондратюка глава государства подписал 5 июня. Зеленский выразил убеждение, что под руководством Кондратюка Служба внешней разведки усилит свою способность защищать национальные интересы в условиях гибридной войны против Украины.

Кондратюк отметил, что приоритетами в его деятельности является укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие кибер- и технической разведки, совершенствование материально-технической базы, социальная защита работников службы и членов их семей.