Журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, которые давно вернулись из ДНР и ЛНР на Украину, будут участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе как их представители. Об этом Гармаш и Казанский написали в Facebook

Украина готовится к наступлению на Донбасс. Сведения миссии ОБСЕ © Ministry of Defense of Ukraine/Роман Туровець

Казанский подтвердил, что также с сегодняшнего дня принимает участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. По его словам, речь не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество. От идеи создания такого совета отказались, и его не будет.

Казанский подчеркнул, что тут речь идет о том, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений есть пункты, касающиеся местных выборов в отдельных районах, а также закона об особом статусе районов, который должен обсуждаться и согласовываться с представителями «отдельных районов Луганской и Донецкой областей».

Денис Казанский является уроженцем Донецка. Сергей Гармаш — уроженец Енакиево. Оба уехали из Донбасса в 2014 году на Украину и стали активными противниками ДНР и ЛНР. Казанский стал известен за критику Партии регионов. Гармаш является главным редактором журнала «ОстроВ».