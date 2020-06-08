Президент Украины Владимир Зеленский решил законодательно закрепить обязанности первой леди страны. Об этом сообщает «Украинская правда»

Образ Елены Зеленской на встрече с Томом Крузом удивил украинцев © Instagram, Елена Зеленская

По словам Зеленского, в разработке закона примет участие его супруга Елена Зеленская.

«Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди. Не будут у нее спрашивать. Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне, закрепить этот вопрос. Тут не нужно никакое бюджетное финансирование», — приводит издание слова главы государства.