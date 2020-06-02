По мнению Резникова, такие переговоры необходимы, так как Россия якобы нарушила Будапештский меморандум и «напала» на Украину.
При этом вице-премьер отмечает, что от минских переговоров Украине тоже отказываться не стоит, — они позволяют освобождать удерживаемых лиц.
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году представителями России, Украины, США, Франции и Великобритании. Согласно этому документу, Украина отказывается от своего ядерного потенциала, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантируют ей безопасность.