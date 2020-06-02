Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США провести переговоры по ситуации в Донбассе без участия России. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета – исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО, передает РИА Новости в понедельник, 1 июня

«Угроза геноцида»: Киев строит планы на Донбасс © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк необходимы, так как Россия якобы нарушила Будапештский меморандум и «напала» на Украину.

При этом вице-премьер отмечает, что от минских переговоров Украине тоже отказываться не стоит, — они позволяют освобождать удерживаемых лиц.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году представителями России, Украины, США, Франции и Великобритании. Согласно этому документу, Украина отказывается от своего ядерного потенциала, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантируют ей безопасность.