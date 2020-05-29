«Все карты я раскрыл, Америка получила пленки. Не знаю, насколько им требуется мое присутствие. Перед выборами в США будет основной удар, они раскроют все пленки. Другие пленки», — заявил он.
По словам Онищенко, на пленках есть конкретные дела по финансовым вопросам. Также говорится про помощь от Запада, которую предоставляли Украине, но она превращалась в наличные и проходила через компанию Порошенко, а после уходила на выборы демократов в 2016 году.
По его словам, «республиканцы очень тихо работают, у них есть группа людей, которые все готовят на сентябрь».