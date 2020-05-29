Перед выборами в США республиканцы опубликуют новую порцию компромата на Джозефа Байдена и Петра Порошенко. Об этом 28 мая украинский бизнесмен и бывший депутат Рады Александр Онищенко рассказал в интервью «Стране»

«Слив в пользу Байдена, у Трампа фальстарт» - политолог Бизяев о «пленках Деркача» © AP,

По словам Онищенко, на пленках есть конкретные дела по финансовым вопросам. Также говорится про помощь от Запада, которую предоставляли Украине, но она превращалась в наличные и проходила через компанию Порошенко, а после уходила на выборы демократов в 2016 году.

По его словам, «республиканцы очень тихо работают, у них есть группа людей, которые все готовят на сентябрь».