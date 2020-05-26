Президент России Владимир Путин не меняет свою позицию относительно украинского народа, но общественная реакция на обстрелы мирного населения Донбасса понятна. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«Вражеский обстрел прекратился». Ополченцы ДНР накрыли ответным огнем позиции ВСУ под Донецком © ДАН Денис Пушилин сообщил, что начиная с 1 мая ситуация на линии соприкосновения резко обострилась: в результате обстрелов со стороны украинских силовиков погибла женщина, и 11 человек, среди которых пятеро детей, получили ранения. Киев отверг обвинения.

Говоря об упоминании слова «нацист» в эфире телеканалов РФ относительно украинского президента, Песков отметил, что на российском телевидении многие высказывают личные мнения, помимо официальной позиции Кремля.

«Я, честно говоря, не слышал, чтобы [президента Украины Владимира] Зеленского называли нацистом… Общественная реакция на обстрелы мирного населения, жесткая, резкая общественная реакция понятна — она неизбежна и будет продолжаться. А что касается отношения к украинскому народу, вы знаете, это отношение никогда не менялось, по крайней мере, в нашей стране. Это отношение глава государства никогда не меняет», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Зеленский заявил, что никогда не призывал украинских военнослужащих не отвечать огнем на обстрелы в Донбассе.