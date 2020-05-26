Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что начиная с 1 мая ситуация на линии соприкосновения резко обострилась: в результате обстрелов со стороны украинских силовиков погибла женщина, и 11 человек, среди которых пятеро детей, получили ранения. Киев отверг обвинения.
Говоря об упоминании слова «нацист» в эфире телеканалов РФ относительно украинского президента, Песков отметил, что на российском телевидении многие высказывают личные мнения, помимо официальной позиции Кремля.
«Я, честно говоря, не слышал, чтобы [президента Украины Владимира] Зеленского называли нацистом… Общественная реакция на обстрелы мирного населения, жесткая, резкая общественная реакция понятна — она неизбежна и будет продолжаться. А что касается отношения к украинскому народу, вы знаете, это отношение никогда не менялось, по крайней мере, в нашей стране. Это отношение глава государства никогда не меняет», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Зеленский заявил, что никогда не призывал украинских военнослужащих не отвечать огнем на обстрелы в Донбассе.