Украинский политик Ирина Фарион 25 мая раскритиковала президента страны Владимира Зеленского и рассказала в своем Facebook, что нужно делать, чтобы построить национальное государство на Украине

«Кто рожает и воспитывает такое падло?»: Фарион набросилась на соратника Зеленского © Facebook, Ірина Фаріон

«Если бы мы убили стольких наших врагов, как они прицельно отстреливают самых национально сознательных (найсвідоміших. — Ред.) украинцев, то имели бы давно национальное украинское государство, — написала она. — А так пока всего лишь Крошка Цахес на троне…»

Крошка Цахес — уродливый душой и телом герой сказочной повести Эрнста Гофмана (1776-1822) «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». По сюжету, благодаря доброй фее люди перестают замечать его уродство и начинают тянуться к нему.