«По состоянию на 09:00 26 мая в Украине 21584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных, 7275 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 339 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области — 3101.Около 2 тысяч болеют в Киеве и около тысячи в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 900 и меньше.
По состоянию на утро 26 мая в центральную лабораторию поступило 950 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 53961 сообщение о подозрении на COVID-19.