На Украине с начала эпидемии зафиксировано 21584 случая коронавируса, 644 летальных, 7275 пациентов выздоровели. Об этом 26 мая сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус в Европе: 2 миллиона инфицированных, Сорос «хоронит» Евросоюз, открытие христианских храмов © REUTERS, Antonio Parrinello

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области — 3101.Около 2 тысяч болеют в Киеве и около тысячи в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 900 и меньше.

По состоянию на утро 26 мая в центральную лабораторию поступило 950 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 53961 сообщение о подозрении на COVID-19.