Как сообщает агентство Bloomberg, в Швеции начался масштабный экономический кризис, уровень безработицы вырос до 7,9%, а с учётом сезонных факторов достигает 8,2%.
Одной из ключевых причин, спровоцировавших кризис, стали потери туристического сектора и ресторанного бизнеса, имеющих важное значение для национальной экономики.
Эксперты предупреждают, что ситуация может ещё больше осложниться.
«Если спрос не увеличится в ближайшее время, безработица может вырасти до 17%», — прогнозирует аналитик агентства Bloomberg Йоханна Йенссон.
Ранее критики жёстких ограничительных мер, негативно влияющих на экономические показатели, в разных странах приводили своим властям в пример Швецию, которая не стала вводить карантин и, соответственно, не закрывала предприятия малого и среднего бизнеса, а также промышленные предприятия. Стокгольм сделал ставку на соблюдение гигиены и социальной дистанции. Однако статистика заболевания и смертности от коронавируса продемонстрировала, что этого недостаточно.