Многие противники карантина ставили в пример Швецию, которая не вводила ограничения на работу предприятий и тем самым не наносила сознательно удар по экономике, однако избежать проблем в конечном итоге всё равно не удалось

Как сообщает агентство Bloomberg, в Швеции начался масштабный экономический кризис, уровень безработицы вырос до 7,9%, а с учётом сезонных факторов достигает 8,2%.

Одной из ключевых причин, спровоцировавших кризис, стали потери туристического сектора и ресторанного бизнеса, имеющих важное значение для национальной экономики. Хроники коронавируса. Швеция оплачивает приобретённый иммунитет жизнями стариков © AFP, Jonathan NACKSTRAND

Эксперты предупреждают, что ситуация может ещё больше осложниться.

«Если спрос не увеличится в ближайшее время, безработица может вырасти до 17%», — прогнозирует аналитик агентства Bloomberg Йоханна Йенссон.

Ранее критики жёстких ограничительных мер, негативно влияющих на экономические показатели, в разных странах приводили своим властям в пример Швецию, которая не стала вводить карантин и, соответственно, не закрывала предприятия малого и среднего бизнеса, а также промышленные предприятия. Стокгольм сделал ставку на соблюдение гигиены и социальной дистанции. Однако статистика заболевания и смертности от коронавируса продемонстрировала, что этого недостаточно.