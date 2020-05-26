В обозримой перспективе столкновения между пограничниками двух стран в межгосударственную войну между Киргизией и Таджикистаном не перерастут, считает ученый-востоковед Александр Князев

Востоковед Князев: Глобальной войны не будет, локальные конфликты - возможны © предоставлено Александром Князевым

Тем не менее, по словам Александра Князева, обе стороны не готовы к полномасштабному конфликту.

«В таком сценарии не заинтересован никто из глобальных игроков международной политики, которые влияют на регион. Остаются достаточно высокими роль и влияние России на Душанбе и Бишкек. Кроме того, обе страны участвуют в ОДКБ. В конфликте никоим образом не заинтересован и Китай. Еще один инструмент влияния — это Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Я не вижу прямой заинтересованности и в лице США», — рассказал собеседник издания.

В целом в Средней Азии нет причин для большой войны, но противостояние может ограничиться цепочкой длительных локальных столкновений, добавил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.