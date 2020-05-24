«Мы не можем больше платить за формальное декларирование себя союзником. А уж тем более мы не можем платить за это на фоне явных и скрытых угроз, которые следуют из Белоруссии последнее время», — сказал Безпалько.
Среди таких угроз со стороны Минска он назвал заявления сократить российские военные объекты в 2021 году, а также формирование собственной программы ракетостроения совместно с Китаем, которая вылилась в создание систем залпового огня «Полонез», которые также могут выступать в качестве оперативно-тактических ракет.
«С моей точки зрения, это пусть очень глупая неудачная угроза в адрес России, такой мягкий шантаж. Дескать, если вы не будете нас кормить, финансировать, предоставлять нам рынок сбыта и другие ресурсы, то мы можем пойти на все вплоть до виртуального военного конфликта», — сказал Безпалько.
По его словам, 300 километров вполне достаточно, чтобы со стороны Белоруссии ударить по территории России.
Безпалько отметил, что напрямую это не декларируется, но со всеми тенденциями угрожать России размещением баз НАТО под Смоленском все это в совокупности можно считать военной угрозой.
В рамках такого рода отношений Россия будет сокращать дотирование белорусского государства, даже не государства, а режима Лукашенко, подытожил эксперт.