На фоне пандемии, которая усилила роль государственных институтов, на фоне сокращения доходов и роста расходов все отношения будут двигаться в сторону поиска настоящих союзников, рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

«Мы не можем больше платить за формальное декларирование себя союзником. А уж тем более мы не можем платить за это на фоне явных и скрытых угроз, которые следуют из Белоруссии последнее время», — сказал Безпалько.

Среди таких угроз со стороны Минска он назвал заявления сократить российские военные объекты в 2021 году, а также формирование собственной программы ракетостроения совместно с Китаем, которая вылилась в создание систем залпового огня «Полонез», которые также могут выступать в качестве оперативно-тактических ракет.

«С моей точки зрения, это пусть очень глупая неудачная угроза в адрес России, такой мягкий шантаж. Дескать, если вы не будете нас кормить, финансировать, предоставлять нам рынок сбыта и другие ресурсы, то мы можем пойти на все вплоть до виртуального военного конфликта», — сказал Безпалько.

Безпалько: Отношения, которые были у России с Белоруссией, будут меняться в сторону прагматизма © РИА Новости, Нина Зотина

Безпалько отметил, что напрямую это не декларируется, но со всеми тенденциями угрожать России размещением баз НАТО под Смоленском все это в совокупности можно считать военной угрозой.

В рамках такого рода отношений Россия будет сокращать дотирование белорусского государства, даже не государства, а режима Лукашенко, подытожил эксперт.