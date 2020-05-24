Он отметил, что для Польши Белоруссия всего лишь часть утраченных восточных земель, которые должны вернуться в состав польского государства.
«Польский политический истеблишмент спит и видит, как польские войска входят в Минск», — подчеркнул Иванников.
По его мнению, президент Анджей Дуда вполне искренне соответствует таким представлениям.
Такое политическое воззрение скрыто присутствовало у поляков ещё с начала обретения независимости от Российской империи, ушло в подполье во время социализма и стало открытым после распада СССР, добавил эксперт.