Польские власти с момента распада СССР мечтают о захвате Белоруссии и рассматривают ее не как независимое государство, а как свою добычу, рассказал изданию Украина.ру политолог Сергей Иванников

Он отметил, что для Польши Белоруссия всего лишь часть утраченных восточных земель, которые должны вернуться в состав польского государства.

«Польский политический истеблишмент спит и видит, как польские войска входят в Минск», — подчеркнул Иванников.

Политолог Иванников: Польский истеблишмент хотел бы ввести войска в Минск © nupds.ru Анджей Дуда вполне искренне соответствует таким представлениям.

Такое политическое воззрение скрыто присутствовало у поляков ещё с начала обретения независимости от Российской империи, ушло в подполье во время социализма и стало открытым после распада СССР, добавил эксперт.