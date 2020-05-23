В администрации австрийского канцлера Себастьяна Курца сообщили, что эти четыре страны предложили свой вариант плана возобновления экономической деятельности Евросоюза после пандемии коронавируса.
Они предложили выделить чрезвычайную помощь серьезно пострадавшим от пандемии странам ЕС в форме целевых займов на выгодных условиях, которые будут предоставлены через два года.
При этом предоставленные деньги должны быть направлены на меры, которые наиболее всего способствуют экономическому восстановлению, такие как исследования и инновации, усиление сектора здравоохранения, экологические преобразования.
Должники, во версии четверки стран, должны взять твердые обязательства по проведению масштабных реформ и строго соблюдать выдвинутые им бюджетные условия. От получателей помощи также требуют защиты расходов от коррупции.
Противники франко-германского плана отвергают идею коллективного распределения долга, так как это даст возможность недисциплинированным и слабым европейским экономикам выживать за счет экономически более сильных стран.