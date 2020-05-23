Выдвинутый президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель план послекризисного восстановления экономики Евросоюза в €500 млрд бюджетных расходов раскритиковали Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция, пишет Интерфакс 23 мая

В администрации австрийского канцлера Себастьяна Курца сообщили, что эти четыре страны предложили свой вариант плана возобновления экономической деятельности Евросоюза после пандемии коронавируса.

Союз рушимый: коронавирус вскрыл слабые места Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

При этом предоставленные деньги должны быть направлены на меры, которые наиболее всего способствуют экономическому восстановлению, такие как исследования и инновации, усиление сектора здравоохранения, экологические преобразования.

Должники, во версии четверки стран, должны взять твердые обязательства по проведению масштабных реформ и строго соблюдать выдвинутые им бюджетные условия. От получателей помощи также требуют защиты расходов от коррупции.

Противники франко-германского плана отвергают идею коллективного распределения долга, так как это даст возможность недисциплинированным и слабым европейским экономикам выживать за счет экономически более сильных стран.