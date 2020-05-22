Власти Казахстана предложили владельцам купленных в Армении автомобилей оформить временную регистрацию на свои транспортные средства. Об этом варианте рассказал 21 мая в своем Facebook внештатный советник президента страны, экономист Олжас Худайбергенов

На сегодняшний день в Казахстане находятся около 22 тыс. автомобилей, которые их владельцы ввезли на территорию страны из Армении, но оставили без регистрации из-за дороговизны этого процесса. Популярность машин из Армении обуславливается тем, что с момента вступления Еревана в ЕАЭС в 2015 году вплоть до конца 2019 года стране позволялось продавать авто по собственным пошлинам, что создало разницу в цене. «Армянбляхи». Казахи не знают, что делать с купленными в Ереване десятками тысяч авто © РИА Новости, Ольга Головко | Перейти в фотобанк

«Все армянские леворульные авто, ввезенные до 1 февраля 2020 года, смогут встать на временный учет до 1 сентября 2020 года, при этом уплатить всего лишь 11 тысяч тенге (около 1,8 тыс. рублей — ред.) за временную регистрацию и сбор за изготовление номера. Временный учет позволяет не платить сбор за первичную регистрацию, пошлину и утильсбор и пользоваться машиной до полного износа», — сообщил Худайбергенов.

Ранее владельцы автомобилей с армянскими номерами жаловались, что на легализацию таких авто приходится тратить 10 тысяч долларов, что является неподъемной для подавляющего большинства суммой. Кроме того, их постоянно штрафуют сотрудники МВД: общая сумма штрафов и предписаний для владельцев армянских авто составила 791 тыс. долларов.

Если новые правила будут приняты, то после льготной регистрации «армянскими» машинами можно будет пользоваться до их износа, однако продавать их можно будет только обратно в Армению.

«Все, кто встанет на учет, сдадут армянские номера на хранение, но получат их обратно, когда захотят вывезти из страны. На временном учете будет желтый номер, но номер региона будет не 18, а по месту жительства владельца техпаспорта, при этом можно будет спокойно ездить и за рубеж, давать доверенность на машину. В общем, компромиссное решение!» — добавил экономист.

"Евробляхеры" против Зеленского: власть уступила, штрафы отложили © Украина.Ру

Ранее похожая ситуация с автомобилями с европейскими номерами сложилась на Украине. По стране колесили сотни тысяч неоформленных машин с европейскими номерами, которых в народе называли «евробляхами».

Владельцы этих авто устраивали массовые протесты с требованиями снизить стоимость растаможки и отменить высокие штрафы.