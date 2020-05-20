Минобороны Чехии не может передать России памятник маршалу Ивану Коневу, который демонтировали в апреле в Праге, поскольку он принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству. Об этом говорится в ответе министра обороны республики Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Сергея Шойгу, передает РИА Новости 19 мая

На месте памятника Коневу в Праге появился унитаз © Twitter, Mark Krutov

«Памятник не является имуществом Минобороны и не находится на его территории. Одновременно, согласно правовым нормам, его нельзя включить в категорию военных захоронений. Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а Минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче России», — говорится в ответном письме.

Там также упоминается, что чешское Минобороны занимается попечением примерно четырех тысяч российских военных захоронений и выделяет ежегодно средства на их поддержание и реконструкцию. Министр подчеркнул, что значительные средства на сохранность могил красноармейцев выделяют также органы власти отдельных краев, городов и сел Чехии.

По мнению Метнара, решению проблемы с памятником маршалу Коневу могли бы способствовать консультации между дипведомствами Чехии и России согласно Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между обеими странами от 1993 года.

В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. Монумент установили в мае 1980-го на средства жителей чешской столицы в благодарность за то, что полководец сохранил облик города, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма.