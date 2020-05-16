По его словам, Россию тревожит сложившаяся ситуация на Украине, при которой президент Владимир Зеленский по факту не управляет страной, а «определенные силы» в ней могут расшатать государственность.
«Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — сказал Джабаров.
Сенатор также предположил, что до конца года Киев может объявить о выходе из Минских соглашений. Он подчеркнул, что украинские власти вообще ничего не собираются делать для исполнения положений этого документа.