Состав Украины могут покинуть Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье. Об этом 15 мая заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете»

«Раскол страны». Владимир Фесенко рассказал, к чему приведет активность украинской оппозиции © wikipedia.org Владимир Зеленский по факту не управляет страной, а «определенные силы» в ней могут расшатать государственность.

«Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — сказал Джабаров.

Сенатор также предположил, что до конца года Киев может объявить о выходе из Минских соглашений. Он подчеркнул, что украинские власти вообще ничего не собираются делать для исполнения положений этого документа.